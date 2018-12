Casado exigeix eleccions immediates per la "traïció" de Sánchez

El president del PP, Pablo Casado, ha exigit la convocatòria d'eleccions "immediatament" després de la reunió mantinguda entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, i que, com ha insistit, ha suposat una "traïció" per a Espanya i ha situat a La Moncloa com "centre de comandament del secessionisme".









Casado s'ha referit a aquesta trobada en un acte de presentació de candidats celebrat aquest dissabte a Palència, on ha insistit que "el que passa a Catalunya és lamentable i inadmissible", i alhora ha assenyalat que amb aquests actes el Govern se situa com "centre de comandament del secessionisme".





"El que va passar ahir és que aquells que apel·laven al diàleg han atacat la major obra del diàleg que és la Constitució", ha destacat. "No estàvem parlant de diàleg sinó de desmantellament de la sobirania nacional, qui negocia amb qui té segrestada a la població catalana és un acte repugnant, qui negocia és el Govern és una acte de traïció a Espanya".





D'aquesta manera, el president del PP ha insistit en la necessitat d'aplicar a Catalunya l'article 155, cosa que s'ha d'estendre al Govern d'Espanya amb la convocatòria d'eleccions generals "immediatament", i alhora ha defensat que el PP és l'únic partit capaç de "parar" el "pla Torra".









El líder dels Populars ha remarcat que mai cal tenir por de la Llei sinó "a qui anima a incomplir-la", després del que ha titllat de "grotesca" la negociació entre els dos dirigents en la qual es fa un pas perquè "Catalunya es converteixi en un territori sense llei i aliè al marc constitucional ".





Casado considera que no es pot repetir una jornada d ' "atacs" i ha comparat els actes que es donen a Catalunya amb la' kale borroka 'del País Basc. "Estan fent terrorisme de carrer", ha insistit en el Centre Cultural Provincial de Palència on s'han congregat els líders del PP de Castella i Lleó.





"El que vam veure ahir és turisme independentista", ha manifestat, després del que ha suggerit irònicament si la "revolució dels somriures" passa per "partir la cara" a un periodista oa "una dona per treure un llaç groc". "Això és la ruptura de la Constitució, intentar implantar un règim totalitari a Catalunya al marge de la llei, no ho permetrem", ha asseverat.





En la seva intervenció, Casado ha assegurat que, des del juliol, Pedro Sánchez va començar a donar senyals "xifrades humiliant-a les pretensions de la Generalitat".





Finalment, el president del PP ha titllat la foto de Sánchez i Torra de "vergonyosa". Li van rebre com "cap d'Estat estranger amb un protocol dictat per ofendre i humiliar Espanya".