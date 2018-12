El coordinador federal d'Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha exigit al portaveu parlamentari a Astúries i exlíder de la coalició, Gaspar Llamazares, que sigui "coherent" i abandoni l'organització, això sí, després d'haver demanat perdó a la militància per usar-la "per als seus projectes personals".





Així ho ha assegurat en un missatge a Twitter, després de conèixer-se que Llamazares va confirmar el passat mes de maig la seva disposició a presentar-se a les eleccions europees amb el seu nou partit Actua, que ha impulsat al costat del exjutge Baltasar Garzón.





"Després d'escoltar els àudios és difícil no indignar-se per tanta deslleialtat. Llamazares ha de demanar perdó a la militància d'IU i després anar-se'n. Que sigui coherent. I sobretot que deixi d'utilitzar a IU ia la seva militància per als seus projectes personals", ha defensat el líder d'IU.









Per la seva banda, Llamazares ha acusat la direcció d'haver emprès contra ell una "cacera personal", abans amb "insults", i ara "amb el model de Villarejo, el model de les clavegueres", en referència també a aquestes gravacions.





Els àudios que s'han fet públics corresponen a una reunió que els promotors d'Actua van mantenir a finals de maig, segons expliquen les fonts consultades, a la seu de Madrid del partit Esquerra Oberta, que dirigeix Llamazares i que sí que està integrat en Esquerra Unida.





El nou partit Actua va celebrar dissabte passat la seva primera conferència política, i en ella van confirmar la seva intenció de concórrer a les eleccions europees, municipals i part de les autonòmiques que se celebren el pròxim any amb l'objectiu d'aglutinar a l'esquerra descontenta i desmobilitzada i frenar l'auge de l'extrema dreta a Europa, després de la irrupció de Vox al Parlament andalús.





Com a conseqüència, la direcció d'IU va demanar dilluns a Llamazares que aclarís si la seva intenció és concórrer amb Actua o seguir formant part d'Esquerra Unida, ja que totes dues coses són "incompatibles", en haver anunciat el nou partit la seva intenció de competir contra la coalició d'esquerres a les urnes.