Garzón (IU) recepta a Torra una República Federal espanyola per resoldre les ànsies secessionistes

El president de la Generalitat, Quim Torra, segueix rebent a representants polític abans de reunir-se amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.





Aquest divendres 6 de juliol ha estat el torn del coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, que li ha transmès que el seu partit aposta perquè Espanya es constitueixi en una "república federal", i ha assegurat que és la millor via per resoldre els problemes territorials com el de Catalunya.





En roda de premsa des del Palau de la Generalitat després de reunir amb Torra, també ha advocat per encarar la situació actual de Catalunya des del diàleg, i ha defensat que es busquin solucions a través de la política i no de "els jutges i la policia ".





Ha qualificat d'"injustícia" la situació dels presos sobiranistes, i ha assegurat que el seu partit defensa un referèndum pactat perquè els catalans decideixin el seu futur polític, però ha advertit que una consulta no ho soluciona tot i la seva voluntat és que Catalunya segueixi formant part d'Espanya.





En roda de premsa després de la reunió, que ha durat una hora i mitja, el líder d'IU ha exposat que a diferència d'altres partits com els de la "dreta reaccionària", IU defensa que "es pugui parlar de tot", fins i tot a marge de la Constitució, ja que aquesta es pot reformar, si bé ha precisat que dialogar no és l'equivalent a negociar.









COMPARTEIXEN "VALORS REPUBLICANS"





Torra ha constatat molts punts de trobada amb Garzón i que comparteixen "valors republicans" malgrat que ell defensa la independència però el coordinador federal d'Esquerra Unida no.





Ho ha dit la portaveu del Govern, Elsa Artadi, després de la trobada, en què han coincidit en la necessitat de "tendir ponts per al diàleg" entre la Generalitat i l'Estat i també amb les forces polítiques estatals com IU.





"Hi ha hagut molts punts de trobada, com la necessitat d'un diàleg i una negociació per resoldre per la via política un conflicte que és polític", segons Artadi, que ha celebrat que IU també considera que la situació de Catalunya no pot afrontar-se solament des dels tribunals.