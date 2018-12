Ciudadanos critica Sánchez per "claudicar" davant el separatisme "més radical"

El secretari d'organització autonòmic i portaveu de Ciudadanos al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, ha carregat contra el president del Govern, Pedro Sánchez, per haver "claudicat" davant el separatisme "més radical" després dels esdeveniments ocorreguts a Barcelona en els últims dos dies.





En una entrevista a Cope, aquest dissabte Carrizosa ha fet un balanç "desastrós" del que originat arran de la celebració del Consell de Ministres d'aquest divendres a Barcelona, en un dia que, per a ell, Catalunya va tornar a ser "ostatge" de l' separatisme "davant la complaença del president".









També, Carrizosa ha qualificat de "vergonyós" l'acord pel diàleg acordat per Sánchez amb Torra en la jornada prèvia a la reunió del Consell, al considerar-lo un "pacte que no esmenta per res la constitució". "Va arribar, ens va deixar el pastís i es va tornar a anar", ha rematat.





Per tot això, el secretari de Cs creu que el president "no pot continuar ni un minut més a la Moncloa", a l'estar "recolzat per un separatisme que va tornar a fer servir a tots els catalans com a ostatges de les seves reivindicacions".









Finalment, sobre l'adhesió de la denominació Josep Tarradellas a l'aeroport del Prat, a l'estil del que es va fer amb l'ara anomenat Adolfo Suárez-Madrid Barajas, el de Ciutadans ha afirmat que és una cosa "indignant" que aquest fos "el gran anunci del dia ".