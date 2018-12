Que l'aeroport del Prat es vagi a cridar Josep Tarradellas no és casualitat

Les instal·lacions aeroportuàries de les dues ciutats més importants del país, Barcelona i Madrid, reten homenatge amb el seu nom a la Transició Democática al nostre país. Així ho ha decidit del Govern de Pedro Sánchez, davant el revisionisme sobre la dictadura de Franco que estan duent a terme, segons els seus interessos, diferents partits d'esquerra i la ultradreta.





La idea de nomenar a l'aeroport de Barcelona com Josep Tarradellas estableix el pont aeri Barcelona - Madrid com el pont simbòlic de la democràcia, el respecte i la unió lliure entre Catalunya i Espanya, a només una hora d'avió.









Sánchez ha volgut transmetre un missatge de "concòrdia, entesa, diàleg" i fer un "reconeixement" a qui va ser el primer president de la Generalitat en democràcia, tot i que aquest canvi de nom de l'aeroport barceloní costarà més de mig milió d'euros , segons apunta Veu Populi.









Encara i amb aquest intent per revifar el diàleg i la convivència entre Catalunya i Espanya, Torra ha protestat per aquesta decisió del Govern d'escollir a Tarradellas, ja que la figura històrica per a l'independentisme per la seva condició de màrtir és Lluís Companys.





Quan Tarradellas va tornar com a president de la Generalitat en una Catalunya preautonòmica, va pronunciar la seva cèlebre frase: "Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí", frase que Ciutadans adopotó per fundar el seu partit el 2006.









Per això, el Govern de Torra considera que Tarradellas, republicà i catalanista, no va fer prou per Catalunya, reprovat sempre pels independentistes per no haver signat la proclamació de l'Estat català al costat de Companys a 1934.









Tot i el que consideri l'independentisme, és innegable que el retorn de l'exili de Tarradellas en 1977 va ser clau per a materialitzar la democràcia a Espanya. A més, tot i que Tarradellas es va distanciar de Francesc Macià, mai va deixar de militar a Esquerra Republicana de Catalunya.