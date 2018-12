Per què una trucada d'Hisenda va precipitar les primàries a Podem?

La responsable del gabinet de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va trucar el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, per mostrar el desinterès del Govern central a tirar endavant la senda de dèficit, que era el primer tràmit per aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat.









Això va motivar que la direcció de Podem decidís el 23 de novembre convocar un procés de primàries per formar la seva llista electoral de cara a les eleccions generals, ja que consideraven molt possible que es convoquessin comicis.





La trucada telefònica es va produir després que Echenique no confirmés ni desmentís el vot de la formació a la sendera de dèficit, en el marc d'una roda de premsa.





Tampoc ho va aclarir el líder de la formació, Pablo Iglesias, però va dir que amb les xifres de dèficit aprovades per l'anterior Govern de Mariano Rajoy era molt difícil donar suport al primer tràmit pressupostari.





A partir de llavors es va decidir convocar un procés de primàries intern, ja que es temia que l'executiu de Pedro Sánchez no estigués disposat a negociar.





Sectors de la formació morada van considerar prematura la decisió de la direcció perquè tenien dubtes sobre si el procés de primàries podria donar-se amb totes les garanties.





Iglesias va explicar llavors que no veia esforços suficients per part del Govern central i tampoc per part d'ERC i PDeCAT per tirar endavant als PGE.