Les companyies Bomosa-Casinos d'Austria, Cirsa, Genting, Barrière i Partouche, juntament amb els seus socis locals, han anunciat que presentaran diverses demandes judicials contra l'adjudicació del casino a l'empresa andorrana Jocs.





Els quatre operadors no estan d'acord amb la resolució del concurs internacional i denuncien "greus" irregularitats durant el procés per part del Consell Regulador Andorrà del Joc, informen en un comunicat.





Per això, sol·liciten en la demanda "la nul·litat de tot l'expedient de l'adjudicació".





Així mateix demanen "la suspensió de la llicència d'explotació a Jocs de manera cautelar i amb caràcter d'urgència" fins que la secció administrativa de la Batllia --seu judicial andorrana-- no es pronunciï.





Si no es produeix aquesta suspensió el Govern s'arrisca a afrontar diferents demandes per danys i prejudicis, "tant econòmics com reputacionals per al país", alerten.





La demanda, segons han confirmat les fonts dels grups empresarials, es farà o el divendres 4 o el dilluns 7 de gener, dia en què finalitza el termini per acudir a la Justícia després que el passat 27 de novembre el Govern desestimés els recursos administratius fets per aquests quatre operadors.





Juntament amb ells va presentar un recurs el grup Barrière, un altre dels aspirants al casino i que també acudirà a la Justícia, han informat diverses fonts properes; seran en total cinc demandes judicials.





CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA, PENDENT





Els operadors que van perdre el concurs volen guanyar temps perquè a meitats del mes de gener el Govern ha de formalitzar la concessió de la llicència a Jocs.





A partir d'aquest moment, l'empresa guanyadora ja podrà començar la construcció del primer casino a Andorra i la comercialització de la seva proposta.