El Rei apel·la al consens que va fer possible la Transició per encarar els reptes de futur

Aquest 2018, el missatge de Nadal de Felip VI arriba amb el teló de fons de la crisi catalana i d'unes eleccions generals a l'horitzó. La seva Majestat ha fet aquest dilluns una crida a assegurar la convivència, per considerar que és "el major patrimoni" dels espanyols i advertint que la convivència "sempre és fràgil" i que el seu manteniment "exigeix el respecte" a la Constitució.





El cap de l'Estat s'ha dirigit als espanyols un missatge de Nadal, el cinquè del seu regnat, emmarcat en el 40 aniversari de la Carta Magna i en els valors que la van inspirar, i dirigit especialment als joves i amb qui, segons la seva anàlisi , la societat té "un deute pendent".





De fet, ha incidit en la convivència com "l'obra més valuosa" de la democràcia espanyola i però també com "el millor llegat" per a les generacions més joves. "Hem d'evitar que es deteriori o s'erosioni; hem de defensar-la, cuidar-la, protegir-la; i fer-ho amb responsabilitat i convicció", ha dit, recordant que així ha estat possible "durant aquests últims quaranta anys de llibertat" perquè els espanyols han cregut en si mateixos i en les seves "pròpies forces".





La convivència, ha argumentat també, es basa "en el respecte a les persones, a les idees i als drets dels altres", requereix reforçar els vincles que uneixen i han de seguir unint als espanyols, ia més és "incompatible amb el rancor i el ressentiment ". "Aquestes actituds formen part de la nostra pitjor història i no hem de permetre que reneixin", ha dit, per recalcar que, en convivència, "la superació dels grans problemes i de les injustícies mai pot néixer de la divisió, ni de bon tros l'enfrontament , sinó de l'acord i de la unió davant els desafiaments i les dificultats ".





Ha estat un discurs en el qual no ha esmentat la paraula Catalunya, a diferència del missatge de 2017, pronunciat només tres dies després de les eleccions en aquesta comunitat i quan encara no havien passat tres mesos de l'1-O.





Felip VI ha començat dirigint les seves paraules als que viuen "una situació difícil per raons personals, econòmiques i socials" i expressant "repulsa i enèrgica condemna" contra la violència masclista "i tot seguit ha passat a parlar de la convivència," pensant en el present i també en el futur ", en els joves.





Per a això, ha posat en valor els ideals de la Transició, "la reconciliació i la concòrdia, el diàleg i l'entesa, la integració i la solidaritat", i la voluntat dels líders polítics, econòmics i socials d'"arribar a acords, tot i estar molt distanciats per les seves idees i sentiments ", perquè tenien" un objectiu molt clar ", la democràcia i la llibertat, i definir unes" regles comunes "que garanteixin la convivència.





L'ESPANYA D'AVUI TÉ "FONAMENTS SÒLIDS"





Felip VI ha subratllat que aquest afany va ser "un èxit" del que s'han beneficiat les generacions posteriors i, per això, cridat a fer tot el possible "perquè aquests principis no es perdin ni s'oblidin, perquè les regles que són de tots siguin respectades per tots ", perquè sigui serà la forma d'assegurar als joves" amb major garantia, noves dècades de progrés i avanç ". Espanya, ha dit, és avui una "democràcia assentada" i per això és "imprescindible" assegurar la convivència "en tot moment".





"Tots els projectes necessiten uns fonaments sòlids, i l'Espanya d'avui els té, perquè estan fets d'una voluntat decidida de concòrdia, de pau i d'entesa", ha afegit.





També ha cridat a "valorar amb orgull" el construït entre tots i a confiar en el que es pot fer en el futur "allunyant el desencant i el pessimisme", sent conscients de "la nova realitat" del segle XXI i sent capaços de "aconseguir consensos cívics i socials que assegurin el gran projecte de modernització d'Espanya ".





FER ALS JOVES PARTÍCIPS DE LA TRANSICIÓ





De fet, ha apel·lat a fer als joves "partícips" del període de la Transició, perquè és el que permet entendre com i per què Espanya "ha aconseguit el canvi més radical de la seva història". "Jo crec que això és necessari, sí, però també ha passat a la primera persona per dirigir a un joventut amb qui, ha opinat, la societat té" un deute pendent ":" Som responsables del seu futur i les circumstàncies d'avui dia no són, ni de bon tros, les més fàcils ".





"Voleu viure i conviure, però teniu problemes seriosos", ha reconegut el Rei, després de remarcar que la societat actual suma tant "interrogants" com "oportunitats" i que els joves tenen talent, creuen en la pau, se senten europeus i són solidaris . "Us hem d'ajudar", ha dit, tant els que necessiten una millor formació com als que tenen un treball que no respon a les seves expectatives, perquè puguin "construir un projecte de vida personal i professional, amb una feina i un salari dignes ", un lloc adequat on viure i, si ho desitgen, formar una família i poder conciliar la vida personal amb la familiar.





Així, s'ha situat com a responsabilitat de tota la societat contribuir a que tota aquesta capacitat i energia "vencin a les dificultats" i "seguir construint dia a dia un país millor, més creatiu, més dinàmic, i sempre a l'avantguarda". "Una Espanya més cohesionada socialment i més compromesa amb la igualtat real entre homes i dones", ha reblat.





El Rei ha finalitzat el seu missatge fent una crida a tots a actuar "pel bé comú", fent cadascú el que li correspon, "animant a qui ho necessita sense que ningú quedi enrere". "Sumant totes les nostres forces en el desig d'una Espanya sempre millor, perquè els espanyols ho mereixem", ha conclòs, abans d'acomiadar-felicitant el Nadal a totes les llengües oficials.





Pots veure el discurs sencer del Rei en el següent vídeo: