Els empresaris catalans abandonen el Sabadell

Grans figures de l'empresariat català lligats des de fa més de 10 anys al Banc Sabadell, en el qual tenien accions i participacions directament o indirectament han abandonat el vaixell davant les pèrdues que ha estat patint l'entitat bancària des de 2008.









Així ho ha expressat el banc de manera silenciosa i en unes dates en què la majoria de notícies passen desapercebudes entre tanta festivitat. De fet, aprofitant que a Catalunya no és festiu el dia 24 de desembre han llançat un comunicat en el qual confirmaven que els signants de l'anomenat "pacte parasocial", que va ser signat el 24 de juliol de 2006, "han decidit deixar-lo sense efecte" .





Els signants a què es refereix el comunicat són el mateix director del banc, Josep Oliu, Isak Andic (Mango), Lara (Planeta), Joaquín Folch (Titan), Héctor Colonques (Porcelanosa), Miguel Bosser (Tèxtil Bosser), i Enrique Bañuelos (fundador d'Astroc).





Grans noms de l'empresariat d'aquest país i molt vinculats a la coneguda com burgesia catalana que malgrat els guanys inicials que van adquirir abans de l'arribada de la crisi, han vist com les accions que posseïen del banc han anat perdent valor i no els han perdut altra cosa que pèrdues que en alguns casos s'acosten als 400 milions d'euros, com el cas del fundador de Mango.





Aquests empresaris es van comprometre a aquest pacte a no mantenir les seves accions i que en cas que les volguessin vendre les oferirien abans a aquest grup de signants de manera preferent. Però davant la quantitat de pèrdues del Banc Sabadell, l'empresariat s'ha desentès d'una aliança que començava ser perillosa per a la seva economia.