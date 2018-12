Torra reclama a Sánchez "mediació internacional" per resoldre el conflicte de Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat aquest 25 de desembre que va lliurar al president del Govern, Pedro Sánchez, una "proposta d'acord democràtic" de 21 punts en la reunió de la setmana passada a Barcelona.





Ho ha dit en el cementiri barceloní de Montjuïc durant l'ofrena anual davant la tomba de l'expresident de la Generalitat Francesc Macià, que va morir el dia de Nadal de 1933, i ha anat acompanyat pels consellers Jordi Puigneró, Miquel Buch, Damià Calvet, Laura Borràs, Àngels Chacón, Josep Bargalló, Teresa Jordà i Alfred Bosch.









Ha citat tres dels 21 punts, que considera els importants: el primer, "la desfranquización d'Espanya i l'aïllament del feixisme i la de la ultradreta".





El segon punt és "la regeneració democràtica i l'ètica política com fonaments en els quals basar la discussió política".





I el tercer és exercir el dret d'autodeterminació amb "una proposta d'una comissió internacional que hi hagi entre els governs de Catalunya i d'Espanya".





"RESERVANT FORCES"





"Aquesta és la proposta catalana. Esperem una resposta per part del Govern d'Espanya" perquè el diàleg no es quedi en paraules buides i sigui creïble, ha dit.





Ho ha demanat afirmant que amb el nou Govern espanyol "en aquests mesos no ha canviat": hi ha sobiranistes a punt de ser jutjats, a la presó ia l'estranger, i l'executiu central no ha concretat res sobre la sol·licitud d'autodeterminació.





"En aquestes condicions, nosaltres no votarem el pressupost del Govern d'Espanya", ha advertit.





I ha acabat apel·lant als catalans perquè emulin l'expresident Macià: "Una apel·lació a la confiança entre nosaltres, a l'esperança que aquest país serà lliure".





Ha insistit tenir presents els sobiranistes presos ia l'estranger, i ha recordat el que l'exconsellera Dolors Bassa li va dir dilluns a la presó: "Reservémonos totes les forces per a l'any que vindrà".