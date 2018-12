Finalitza la vista per a decidir si La Manada torna a presó

Els cinc membres del grup de WhatsApp La Manada han abandonat l'Audiència de Sevilla poc abans de les 11,00 hores, després d'haver seguit mitjançant videoconferència la visteta celebrada a la Secció Segona de l'Audiència de Navarra per decidir si tornen a presó o segueixen en llibertat provisional, donada la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN) que va ratificar la seva condemna a nou anys de presó per un delicte d'abús sexual amb prevalença.





Després de la celebració d'aquesta vista durant uns 40 minuts, Ángel Prenda, el militar Antonio Jesús Cabezuelo, Ángel Boza, Jesús Escudero i el guàrdia civil Antonio Manuel Guerrero han abandonat l'edifici de l'Audiència de Sevilla de la mateixa manera que van accedir a ell, és a dir envoltats de càmeres i fotògrafs i sense fer declaracions als mitjans de comunicació.





Després de ser celebrada l'esmentada visteta, la decisió sobre el seu reingrés a la presó o la seva continuïtat en llibertat provisional podria conèixer-se a partir d'aquest dijous, tot i que no hi ha prevista una data concreta.





La sentència del TSJN, que pot ser recorreguda davant el Tribunal Suprem, es va conèixer el passat 5 de desembre i poc després, el 7 de desembre, el Ministeri fiscal va presentar un escrit davant l'Audiència de Navarra sol·licitant l'ingrés a la presó dels cinc condemnats , que actualment es troben en llibertat provisional sota fiança. Una petició a la qual s'ha sumat l'advocat de la víctima i també les acusacions populars, exercides pel Govern de Navarra i l'Ajuntament de Pamplona.





La fiscal demana l'ingrés a la presó en entendre que "un cop confirmada la condemna de nou anys de presó, la no modificació dels anomenats 'fets provats' pel Tribunal Superior de Justícia en resoldre el recurs d'apel·lació, i les especials característiques del recurs de cassació fan necessari assegurar el compliment d'aquesta condemna de nou anys de presó".





Per la seva banda, Miguel Ángel Morán, advocat de la víctima, també considera que la sentència "reforça" els arguments per a l'ingrés a la presó dels condemnats.





En declaracions als periodistes abans de l'inici de la visteta, Morán ha confiat en "el canvi de criteri d'un dels magistrats" de la Secció Segona de l'Audiència de Navarra i que els cinc acusats tornin a la presó.





Per contra, Agustín Martínez Becerra, advocat dels cinc condemnats, rebutja l'ingrés a la presó dels membres de la Rajada i ha argumentat als periodistes aquest matí que "no ha canviat absolutament res" perquè el tribunal prengui aquesta decisió. Segons la seva opinió, la petició del ministeri fiscal, a la qual s'han adherit les acusacions, "no té sentit".