Revilla: No es donen les condicions per al 155 a Catalunya

El president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, ha opinat aquest dimecres que actualment "no es donen les condicions" per aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya, alhora que ha advertit que la "etapa de diàleg" que ha obert el Govern d'Espanya pot ser "l'última oportunitat" per no haver de tornar a recórrer a la "força de la lleis i els tribunals".









Revilla s'ha pronunciat així en una entrevista a Antena 3, en què ha parlat sobre el missatge de Nadal del Rei, que, segons ell, ha estat "correcte", en què el monarca "no ha volgut ficar-se en bassals" , i en el qual, a més de les "generalitats", s'ha tornat a notar la "influència" del Govern, en aquest cas del socialista Pedro Sánchez, a través de la crida a la "concòrdia i el diàleg".





En aquest sentit, Revilla ha sostingut que el discurs de Felip VI ha recollit la "política de gestos" de Sánchez, que ha confiat que "algú entengui a Catalunya" perquè "potser és l'última oportunitat que hi hagi algun tipus de diàleg seriós i no haguem de recórrer una altra vegada a la força legal ".





El president càntabre ha posat en valor que el Govern central hagi iniciat una etapa de diàleg -la "rendibilitat" per Sánchez és "qüestionable", ha dit- que pot ser "l'última oportunitat", i ha advertit que si aquestes "oportunitats es ofereixen i no s'accepten, aquests dirigents catalans han de saber que el que ve és el pal de la llei".





En aquest sentit, ha mantingut que el que s'ha de determinar en aquest moment és si a Catalunya s'estan "saltant les lleis o no", perquè, en cas afirmatiu, "qualsevol demòcrata haurà d'intervenir"; si en aquest moment "en concret" hi ha "qüestions, més enllà de la verborrea, d'incompliment de lleis", i si n'hi ha, aplicar la Constitució i les lleis.





Per Revilla, "no es donen les condicions" actualment per aplicar el 155, i s'ha mostrat partidari del diàleg. "Jo crec que cal parlar i si el diàleg fracassa, potser és l'última oportunitat que tenen un munt d'insensats dirigents catalans de no aprofitar un cop de mà estesa". Perquè, ha continuat, "cap president del Govern, ni aquest ni el que vingui, va poder permetre saltar-se la Constitució, que és sagrada".





"Cap president tolerarà vulnerar la Constitució; haurien de prendre nota tret que vagin per la via del descarrilament total i vulguin fer màrtirs per tot arreu", ha declarat.





Pel que fa a les exigències del president de la Generalitat, Quim Torra, de condicionar el seu suport als pressupostos generals de l'Estat al compliment de 21 condicions, entre elles un nou referèndum, Revilla ha subratllat que les opinions i les peticions "entren dins de la democràcia", però "una altra cosa és que de les paraula passin als fets vulnerant el text constitucional".





"No sé si aquest home (Torra) està en condicions de canviar d'estratègia però si no canvia hi haurà un gran perjudici per al poble català. El que espero, perquè és l'única solució, és que en un moment determinat els catalans, que és un poble extraordinàriament intel·ligent, s'adonin que aquesta ruta que han triat uns senyors que no han encapçalat candidatures i vénen per la porta de darrere i van buscant al més radical, al qual diu més barbaritats, ja que no els va a dur a cap situació adequada".