Casado i Rivera insisteixen en l'aplicació del 155 a Catalunya i a la convocatòria d'eleccions

Els líders del Partit Popular i de Ciutadans, Pablo Casado i Albert Rivera, respectivament, han insistit avui en el Ple del Congrés dels Diputats que el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha d'aplicar l'article 155 a Catalunya i convocar eleccions generals.





El líder del PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest dimarts que "el temps" i l'"aventura" de Pedro Sánchez com a president del Govern central ha "acabat" i l'ha comparat amb un "sac buit" que no es pot mantenir en "peu" per "molt que intenten subjectar els seus socis d'un costat i d'un altre".









En la seva intervenció davant del Ple de Congrés per informar sobre Catalunya i la negociació del Brexit, Casado ha exigit una vegada més al cap de l'Executiu l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya i li ha retret que hagi acudit a aquest debat sense "res", malgrat el que està passant en aquesta comunitat autònoma.





"Hi ha un vent huracanat a Catalunya que demana que vostè actuï i s'apliqui d'una vegada per sempre el 155 per acabar amb aquest cop a l'estat impune del que el seu Govern també és responsable per inacció", ha proclamat Casado, que ha subratllat que " a més de ser responsable "està sent" còmplice de la situació ".





Segons ha dit, Torra "volia balcanitzar Espanya" i el que ha aconseguit és "ulsteritzar Catalunya que està partida per la meitat". "I ve a dir que no pot fer més ja comparar-lo amb el Brexit. Aterri, això no dóna més de si", ha asseverat.





El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha insistit al president del Govern central que activi ja l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya, ja que el seu deure és "protegir" els ciutadans, i li ha exigit convocar eleccions generals perquè el Executiu no hagi de dependre de partits independentistes i nacionalistes.













En el Ple del Congrés dels Diputats sobre Catalunya, el líder de Cs ha acusat Sánchez d'aliar-se amb "els que volen liquidar Espanya", com ERC, el PDeCAT o Bildu -que van recolzar la moció de censura a Mariano Rajoy- i ha qualificat aquesta opció d'"error històric".





Quan se celebri el Consell de Ministres a Barcelona el 21 de desembre, "vostè aterrarà a Catalunya i sortirà", però els catalans hi són cada dia "suportant els seus socis", ha indicat Rivera, que ha denunciat el tall de carreteres per part de manifestants independentistes, l'assetjament a jutges ia polítics unionistes.





"Baixi de l'avió i trepitgi la Catalunya real" per veure "el que patim els catalans constitucionalistes", ha afegit, exhortant-lo a continuació a "protegir" a aquests ciutadans no enviant a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a aquesta comunitat, sinó fent un requeriment al president de la Generalitat, Quim Torra, en el marc de l'article 155, perquè faci complir la Constitució.





Així mateix, Rivera ha dit a Sánchez que ha de "convocar eleccions com més aviat millor" perquè la situació actual en aquesta legislatura "no té sortida": "Poseu les urnes, no tingui por als espanyols".