Susana Díaz: L'acord PP-Cs només és possible amb els vots de Vox

La presidenta de la Junta d'Andalusia en funcions, Susana Díaz, ha criticat aquest dimecres al president de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, per "amagar" que l'acord programàtic tancat pel seu partit i el PP a Andalusia "només és possible amb els vots de Vox "perquè" sense l'extrema dreta no tenen govern".





Díaz s'ha pronunciat d'aquesta manera en el seu compte de Twitter en resposta a un comentari de Rivera a la mateixa xarxa social en què destaca que l'"acord històric" sobre un programa de govern assolit per PP i Cs a Andalusia "és el projecte reformista més ambiciós en aquesta terra des de la Transició" i apel·la a la responsabilitat de la resta de partits perquè "els altres partits estiguin a l'altura dels andalusos i no bloquegin la legislatura".





En contestació al líder de Cs, Susana Díaz recorda que "aquest acord només és possible amb els vots de Vox" perquè PP i Cs "sense l'extrema dreta no tenen govern". "Per què ho amaga? Li fa vergonya?", pregunta la líder del PSOE andalús a Rivera.





La presidenta de la Junta en funcions ja va avançar aquest dimarts en una entrevista radiofònica que no farà "un Rajoy ni un Arrimadas" i que es presentarà a la investidura després de representar la força més votada el passat 2D, en relació a que l'expresident del Govern Mariano Rajoy i la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, no fessin el mateix després de guanyar les eleccions generals en 2016 i les catalanes el 2017, respectivament.