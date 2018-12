PP i Cs arriben a un acord per als 100 primers dies de govern a Andalusia

El president del PP-A, Juanma Moreno, ha anunciat aquest divendres que el seu partit ha tancat un acord programàtic amb Ciutadans (Cs) de cara als 100 primers dies de govern, consistent en 20 mesures per dur a terme en els 15 primers Consells de Govern.





Es tracta, segons ha apuntat Moreno durant la seva intervenció davant la Junta Directiva de NNGG-A, de "un pas no definitiu, però molt important per aconseguir un gran acord" amb la formació taronja de cara a la formació del nou govern a Andalusia.





El líder del PP andalús ha indicat que, "de manera immediata i sense perdre ni un minut", començarà la negociació per a la conformació de la Mesa del Parlament i la investidura. "Anem pel bon camí per fer un gran govern a Andalusia", ha afirmat.





CIUTADANS VALORA EL PACTE





El portaveu i candidat de Ciutadans (Cs) a la Presidència de la Junta, Juan Marín, ha confirmat que la seva formació política i el PP-A han tancat un acord programàtic de cara als 100 primers dies de govern.





Marín ha reconegut que les negociacions no han estat gens fàcils, però que finalment s'han superat els esculls relatius a la supressió dels aforaments i per la tolerància zero davant de la corrupció. A més, ha explicat que a partir d'ara abordaran amb el PP-A la composició de la Mesa del Parlament, assumpte que defensa negociar abans que la formació del Govern.





El líder de Cs ha explicat que ja han tancat les 20 mesures que posarà en marxa un executiu del PP i Cs en els primers cent dies de govern, mentre que a l'acord programàtic complet, que recollirà unes 80 mesures, li falta per llimar alguns " serrells" que són "salvables" i preveu que es tanquin en les pròximes hores.





LA INCÒGNITA DE VOX





Perquè aquest acord entre les dues forces tiri endavant, cal que Vox voti a favor en la moció d'investidura que previsiblement tindrà lloc a mitjans de gener.





No obstant això, la formació dirigida per Santiago Abascal ha manifestat que no pensa encatifar un pacte si no es tenen en compte una sèrie de mesures, entre les quals han comunicat el tancament de Canal Sud o la baixada d'un 5% de l'IRPF.





A més, Vox defensa que ha de comptar amb un representant amb ple dret, amb veu i vot, a la Mesa de la Cambra i, en aquest sentit, es troba a l'espera de mantenir una reunió amb el PP-A per abordar aquesta qüestió.