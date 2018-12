L'encaix de Vox dificulta la negociació entre Ciutadans i Partit Popular a Andalusia

El PP i Cs han acordat aquest dilluns seguir negociant un acord programàtic que permeti la governabilitat d'Andalusia atès que encara no han aconseguit arribar a punts de trobada principalment pel que fa a regeneració democràtica respecta. A més, un altre punt de desencontre ha estat la composició de la Mesa del Parlament, una negociació que s'han emplaçat a tancar fins al 26 de desembre, un dia abans que es constitueixi la XI Legislatura.





Al final de la segona reunió que han mantingut les comissions polítiques del PP i Cs que piloten les negociacions per tancar un acord de govern a Andalusia, que s'ha prolongat per un parell d'hores al Parlament, han comparegut davant els mitjans els líders andalusos de sengles forces, Juanma Moreno i Juan Marín, respectivament, que s'han mostrat convençuts que l'acord finalment serà possible i que "en un parell de dies" podran superar els esculls que han trobat en el pla programàtic.





Els suports que necessiten per tancar la composició de la Mesa és uns dels principals obstacles que han trobat en la negociació ja que mentre que Cs vol que el PSOE-A que s'abstingui, el PP-A creu que els andalusos van votar el 2D que els socialistes "no siguin protagonistes dels canvis" i que, a més, "posaran pals a roda", si bé respecta la "visió i estratègia" que vulguin mantenir els de Marín en aquest sentit.





"Quan vols fer un canvi no és possible que participi a qui vols canviar", ha recalcat Moreno al respecte, qui preguntat per la seva fórmula per al repartiment de la Taula ha explicat que aquesta passa per que Cs i PP tanquin un acord i la resta de forces "es posicionin". A més, ha garantit que no està negociant amb Vox de manera paral·lela, encara que sí estan mantenint converses "i escoltant" a totes les forces "que criden" a la seva porta.





Per la seva banda, Marín ha defensat la necessitat que per a la negociació de la Mesa es posin d'acord els tres partits constitucionalistes representats en l'arc parlamentari andalús, segons la seva opinió, PSOE-A, PP-A i Cs, de manera que intentarà que els socialistes "responguin a aquesta proposta". Ha dit que exploraran aquesta opció "en els pròxims dies", si bé no negociarà amb el partit de Susana Díaz fins que tanquin un acord amb els populars.





Marín ha avançat que cridarà al portaveu parlamentari del PSOE-A, Mario Jiménez, una vegada que hagi tancat l'acord programàtic amb el PP, al mateix temps que ha insistit que els socialistes "han de tenir visió d'Estat i assumir la seva derrota a les autonòmiques amb el pitjor resultat de la seva història ". Així mateix, ha reconegut que el PP pot parlar "amb qui li doni la gana" sempre que no parli del pacte de govern.





CENT DIES I ELS AFORAMENTS





Les discrepàncies en el pla programàtic, segons el dirigent de Cs, se situen en assumptes com l'eliminació dels aforaments, la reforma de la llei electoral o la limitació de mandats.

A més, Marín ha explicat que la seva intenció és que es plantegi un calendari que concreti les actuacions a posar en marxa en els primers cent dies de govern perquè els andalusos vegin que "els canvis es comencen a produir", el que suposaria una diferència " substancial "respecte als acords que fins ara ha tancat Cs amb el PSOE-A.





Moreno, que ha considerat "raonable i sensata" la proposta de calendaritzar els acords, ha negat que hi hagi desencontre en la limitació de mandats doncs, com ha recordat, aquesta és una proposta que ha portat el PP-A al Parlament i que es recull en el seu programa electoral.

Sí que ha assumit l'escull sobre els aforaments perquè mentre que Cs proposa impulsar la seva supressió des del Parlament andalús, el líder popular aposta per que s'adopti aquesta decisió a nivell estatal i en el marc d'una possible reforma de la Constitució, per evitar una Espanya "asimètrica" en termes d'aforament. "No pot ser que en unes zones d'Espanya si i en altres no", ha recalcat.





EL PP-A DEMANA MÉS PRISA





D'altra banda, el líder del PP-A, que ha vinculat l'acord de la Mesa a la conformació del Govern andalús, ha advertit que seria un fracàs "descomunal" que s'arribés al 27 de desembre sense un acord en les dues qüestions, el que portaria al fet que Cs hagués de donar explicacions als seus electors.





"No ens podem permetre el luxe de frustrar les expectatives i il·lusions de centenars de milers d'andalusos", ha afirmat Moreno abans de mostrar-se convençut que finalment hi haurà acord, afegint que "deu dies en polítiques són una eternitat".





Al costat d'això, el candidat popular ha defensat que les negociacions haurien de ser més ràpides perquè "a Andalusia hi ha ànsies de canvi" i són molts els sectors que li adverteixen que "aquest temps mort afecta Andalusia". En la seva opinió, "cal ser més diligents per negociar perquè passen els dies i no s'està concretant".





Respecte d'això, Juan Marín ha incidit que l'acord "és complicat" i que després de 40 anys de govern socialistes a Andalusia "no podem anar amb presses ni esperar que l'acord es tanqui en uns dies". "Caldrà fer-ho bé perquè els andalusos no ens perdonarien que ens equivoquéssim després 40 anys", ha postil·lat.





Pel que fa a la conformació d'un futur govern PP i Cs, Moreno ha assegurat que no s'ha abordat aquesta qüestió en la reunió d'aquest dilluns, al mateix temps que ha restat importància a les "fonts" que apunten que per als populars seria irrenunciable ostentar la Conselleria que tingui les competències d'Hisenda. "L'ambient és ple de fonts però la que aquí present els diu que no s'ha parlat d'això", ha reblat a continuació.





UNA ALTRA REUNIÓ





Així les coses, el grup de treball que en aquests dies enrere ha mantingut diverses trobades amb caràcter privat amb l'objectiu de tancar un acord programàtic per començar a abordar a partir d'aquí la composició d'un nou Govern i de la Mesa del Parlament, tornarà a reunir-se previsiblement a partir de dimecres amb vistes a llimar els esculls que fins ara s'han anat trobant i que han impedit tancar l'acord aquest dilluns.





En aquest marc participen quatre representants del PP-A, coordinats pel portaveu regional, Elías Bendodo, al qual acompanyen Ana Mestre, vicesecretària de Societat del Benestar; Patricia del Pozo, vicesecretària de Relacions Institucionals, i Pablo Venzal, vicesecretari de Sectors Productius. Per Cs, coordina les tasques la diputada electa Marta Bosquet juntament amb diferents representants de perfil tècnic designats per la formació 'taronja'.





En canvi, la comissió política que s'ha reunit aquest dilluns per segona vegada no ha tancat una data per tornar a veure. En aquestes trobades, a més de Moreno i Marín, participen pel PP el secretari general del PP, Teodoro García Egea; la secretària general del PP-A, Loles López, i el vicesecretari d'Organització del PP, Javier Maroto; i per Cs, el secretari general, José Manuel Villegas, i les diputades electes Marta Bosquet i Ana Llopis.