Espanya continua com el país europeu que més peix consumeix, ja que el 92 per cent dels espanyols ingereix mensualment productes derivats de la pesca i l'aqüicultura, seguits de portuguesos i suecs, amb un percentatge del 87 per cent.





Així ho conclou l'Eurobaròmetre dedicat al consum d'aquest aliment que Kantar TNS realitza per la Comissió Europea, que afegeix que el 66 per cent dels espanyols compra peix i derivats almenys una vegada a la setmana, una xifra 30 punts superior a la mitjana europea, que se situa en un 36 per cent.





Aquest indicador es manté estable respecte a l'any passat, encara que s'observa un lleuger creixement de la compra mensual que passa d'un 19 per cent a un 21. A nivell europeu, el percentatge de ciutadans que no compra mai o gairebé mai peix o productes de aqüicultura continua elevat i se situa en un 21 per cent.





En aquesta línia, el consum setmanal ha disminuït lleugerament en favor del consum mensual respecte a l'any passat, que ha passat d'un 76 per cent d'espanyols que ho prenia com a mínim un cop per setmana a casa el 2017 a un 74 per cent en 2018 . En qualsevol cas, l'Eurobaròmetre llança que Espanya continua molt per sobre de la mitjana europea de consum setmanal de peix, que és del 41 per cent, un punt menor a 2017.





També el 2018 s'observa un lleuger creixement del consum de peix en restaurants i bars a nivell setmanal, ja que el percentatge ascendeix del 19 per cent en 2017 al 23 per cent en 2018. Però en aquest indicador el canvi més rellevant es dóna en el descens de sis punts d'aquells que no consumeixen mai o gairebé mai peix fora de la llar, que arriba el 2018 un 26 per cent.





EL PEIX, FRESC





L'Eurobaròmetre mostra que es reafirma el consum de peix fresc al nostre país. Mentre que el 2017 un 65 per cent dels espanyols es decantava per aquest tipus, en 2018 ho esmenta el 73 per cent com a part de les seves compres habituals. Aquesta xifra pràcticament dobla el consum de producte fresc a nivell europeu.





No obstant, també creix lleugerament el consum de productes congelats, que passa d'un 31 per cent a un 34 per cent, mentre que es manté constant el de enllaunats.





Respecte a si a Espanya es proven noves espècies i productes, en 2018 creix el nombre d'espanyols que declara fer-ho, tot i que les opinions estan força dividides. El 59 per cent dels espanyols diu provar productes nous a casa contra el 54 per cent de 2017; el 56 per cent en restaurants o ocasions especials mentre que ho feien el 48 per cent el 2017, i un 52 per cent ho fa quan hi ha un esdeveniment promocional en un supermercat, per exemple, percentatge que se situava en un 49 per cent fa un any.





ELS ESPANYOLS CONSIDEREN CAR EL PEIX





Encara que en 2018 s'ha reduït en cinc punts la proporció d'espanyols que considera que aquest tipus de productes són cars, el 74 per cent dels ciutadans diu que compraria o consumiria més productes procedents de la pesca i l'aqüicultura si el seu preu no fos tan alt.





De fet, el preu continua sent el segon aspecte més important a l'hora de comprar aquest tipus de producte i així ho esmenta el 56 per cent dels espanyols, tot i que el nivell és inferior al de l'any passat, quan es va situar en un 65 per cent. El primer aspecte a tenir en compte és l'aparença, segons el 65 per cent dels espanyols. Tots dos aspectes són més esmentats a Espanya que a la mitjana europea.





En referència a l'origen, ha crescut la importància que se li dóna, ja que ara se situa en un 39 per cent enfront del 32 de 2017. També ha augmentat el nombre d'espanyols que declaren que prefereixen consumir productes nacionals, ja sigui en general procedents d'Espanya, un 42 per cent, o específicament de la seva regió, un 40 per cent. Tot i això, un 25 per cent dels espanyols diu que no té preferències pel que fa a l'origen del peix que consumeix.





El 2018 també ha augmentat en cinc punts la importància oferta a la facilitat o rapidesa de preparació i l'impacte mediambiental i/o ètic. En 2017 se situava en un 5 per cent i el 2018 ho ha esmentat el 10 per cent.





I ON ES COMPRA?





Les botigues de queviures, supermercats i hipermercats també es mantenen com el canal principal per comprar peix a Espanya, amb un increment de 16 punts respecte a l'any passat i arribar al 68 per cent.





El segueix la peixateria, que esmenten un 63 per cent dels espanyols i que creix 11 punts respecte a l'any anterior. Aquest últim punt de vanta roman com més usat al nostre país que a la resta d'Europa, on només un 42 per cent dels ciutadans l'esmenten.