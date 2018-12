El Ministeri de l'Interior encara no ha inscrit a la Crida Nacional per la República com a partit polític ja que el Registre de Partits Polítics encara no ha rebut la documentació necessària per poder fer-ho, segons han informat fonts del citat departament ministerial.





El moviment, creat per l'expresident català Carles Puigdemont i anomenat Crida Nacional per la República (Crida Nacional per la República), va realitzar la sol·licitud d'inscripció com a partit polític al Ministeri que dirigeix Fernando Grande Marlaska abans de mitjans d'any.





No obstant això, els documents aportats no eren suficients i el Registre de Partits Polítics va demanar als promotors que esmenaren les deficiències en la inscripció amb l'aportació de més documents necessaris en els tràmits pertinents.





El Ministeri va donar llavors un termini de sis mesos als promotors d'aquest partit que ha conclòs el passat 19 de desembre, fa vuit dies, sense que el Registre hagi rebut encara la documentació requerida.





No obstant això, les fonts consultades expliquen que s'està donant uns dies de marge per si arriba aquesta documentació, procedent de qualsevol de les finestretes de l'Administració Pública.





Expliquen, en aquest sentit, que només serà vàlida la documentació lliurada amb data límit de 19 desembre a qualsevol registre públic.





Si no fos així, és a dir, si la documentació no arribés en un termini raonable o no tingués segell anterior a aquesta data, no seria vàlida i la Crida hauria de començar de nou tots els tràmits del procés de registre al Ministeri de l'Interior com partit polític.





La Crida per la República està impulsada per Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, Quim Torra, i el diputat de JxCat Jordi Sànchez, entre altres, i va celebrar la seva convenció constituent el passat 27 d'octubre, per ser una data simbòlica per l'independentisme , ja que va ser el primer aniversari des que el Parlament de Catalunya va declarar la república catalana, el que va motivar l'aplicació per part del Govern de l'article 155 per intervenir l'autonomia.





L'acte constituent va tenir lloc a Manresa i hi van assistir unes 5.000 persones, encara que va néixer recolzada per 10.000 fundadors i 51.000 persones adherides i amb l'objectiu de fundar com a partit polític, per al que els seus promotors han fixat la data del proper 19 de gener.





Les fonts consultades expliquen que encara tindrien temps de formalitzar la inscripció per a aquesta data si en aquests dies arribés la documentació en regla per a la inscripció.





L'objectiu de Puigdemont, que porta mesos articulant la Crida, és crear un moviment transversal de partidaris de la independència, però la resta de partits es van desmarcar d'aquesta proposta gairebé des de l'inici, excepte el PDeCAT, encara que nombrosos líders d'aquesta formació han mostrat seus recels i molts d'ells ni tan sols van assistir a la primera gran cita del passat mes d'octubre.