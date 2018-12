Almenys 22 menors han mort durant aquest any 2018 per causes violentes a Espanya, segons les últimes dades recollides per l'ONG d'infància Save The Children. Cinc d'ells eren nounats; 8 tenien entre 1 i 6 anys; 3, entre 8 i 9 anys; -sis, entre 12 i 17 anys.





La majoria d'ells van ser assassinats pel seu pare o la seva mare, i també hi va haver tres casos de suïcidi. En el cas dels nadons, tres van ser llançats a un abocador o contenidor, un va morir a mans de la seva mare i l'altre va morir quan la seva mare es va llançar amb ell per la finestra.





Tots els casos han estat publicats en els mitjans al llarg de l'any i alguns han tingut una gran repercussió com el del nen Gabriel que va ser assassinat a Níjar (Almeria) el passat mes de febrer per la parella del seu pare; o el de les dues nenes de l'Orotava assassinades pel seu pare el passat mes de juliol. Així mateix, apareix recollit el recent cas de la jove de 17 anys apunyalada a Alcorcón, presumptament per la núvia de la seva exparella.





A més, tres dels 22 menors figuren a les estadístiques de la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere com a víctimes de la violència masclista contra les seves mares. Es tracta de les dues víctimes de tres i sis anys assassinades a Castelló pel seu pare; i d'un nen de nou, assassinat pel seu pare a Almeria a l'abril. D'acord amb aquestes dades oficials, des de l'any 2013 un total de 27 menors han estat assassinats per violència masclista.





Per la seva banda, 'feminicidio.net' té registrats l'assassinat de 10 menors de 16 anys per violència masclista el 2018 (vuit nenes i dos homes). En aquesta desena, estan inclosos els tres menors que consten entre les xifres oficials. Aquesta base de dades té registrat l'assassinat d'un total de 83 menors de 16 anys per violència masclista des de l'any 2010 fins a l'actualitat.





ES DENUNCIA "MOLT POC"





El director de Save The Children Espanya, Andrés Conde, ha precisat que és "difícil" valorar si ha augmentat la violència contra els nens a Espanya respecte a l'any anterior perquè un dels principals problemes és que no existeixen mètriques oficials i perquè els casos que es denuncien són "molt pocs" -38.000 denúncies a la Policia el 2017 per delictes contra la infància--.





A més, Conde ha precisat que la majoria ocorren en l'àmbit de intrafamiliar. "El maltractament en l'entorn familiar és molt freqüent. Dels 22 nens assassinats per causes violentes més de la meitat van ser assassinats pels seus pares", ha puntualitzat. En concret, de les denúncies, 4.875 van ser per maltractaments en l'àmbit familiar.





Així mateix, ha afegit que és "molt preocupant" la "prevalença d'abusos i agressions sexuals" a Espanya (4.211 denúncies per aquest tipus de delictes contra menors el 2017). "El nostre país té una dada vergonyós: que en un de cada dos delictes per abusos, la víctima és un menor d'edat i això és una cosa atípic en els països europeus", ha alertat.





En aquest context, Conde ha expressat la seva "indignació" perquè "no hi ha una resposta política", tot i que alhora s'ha mostrat "esperançat" per la Llei enfront de la Violència contra la Infància que anirà al Consell de Ministres d'aquest 28 de desembre.





LA LLEI col·locaria ESPANYA AL CAPDAVANT D'EUROPA





"És un paquet de mesures de prevenció de la violència, de formació dels col·lectius que estan més a prop dels nens i nenes, de modificacion dels processos judicials en delictes de violència contra nens i nenes, que suposarà, si és aprovat , el marc de protecció de la infància més important en la Unió Europea, i situaria a Espanya al capdavant d'Europa en matèria de protecció dels nens i les nenes contra la violència ", ha subratllat el director de Save The Children.





En tot cas, també ha manifestat la seva "por" per la possibilitat que les forces polítiques "no tinguin altura de mires com per donar suport a aquest projecte i consensuar-lo" i que les "lluites" entre partits portin el text a una "via morta" .





"No pot ser que un esforç tan gran --porten cinc anys treballant en la llei--, que suposaria un avanç tan important, es perdi per falta de consens polític però arriba en un moment de gran rivalitat", ha reconegut.





La setmana passada, Comte va mantenir sengles reunions amb la portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, i el líder de Ciutadans, Albert Rivera, i la impressió que es va endur va ser una "predisposició favorable" tot i que "depenent del text" que presenti el Executiu. Conde ha convidat a tots els líders a que pensin "com a pares" per aprovar aquest projecte





Al director de Save The Children li consta que el Govern de Pedro Sánchez vol donar un tràmit d'urgència a la Llei perquè pugui estar aprovada entre març i abril. Aquesta via podria "descarrilar" si es presentessin esmenes difícils que retardessin la tramitació fins a les eleccions europees, autonòmiques i municipals de maig. "Si entrem en període electoral, no serà possible. Tenim una finestra d'oportunitat entre febrer i abril", ha recordat.





AUGMENTARÀ L'EDAT DE PRESCRIPCIÓ DEL DELICTE





Entre les mesures que recollirà la llei, Conde ha afirmat que s'augmentarà l'edat de prescripció del delicte d'abusos sexuals a menors, tot i que ha precisat que desconeix fins a quina edat s'incrementarà. Ells demanen que aquests delictes no prescriguin fins que la víctima compleixi almenys 50 anys. "Augmentar l'edat és fonamental per evitar que persones que reconeixen la seva culpabilitat quedin absoltes i continuïn sent agressors sexuals", ha afegit.





La llei també "corregeix", segons ha explicat Comte, la "revictimització" que causen actualment els procediments judicials que ha de travessar el menor després de denunciar, havent de declarar fins a quatre vegades i fins i tot en presència de l'agressor. "Hi ha vegades que les famílies treuen als nens d'aquests processos perquè els sotmet a una tortura continuada", ha postil·lat.





En concret, ha destacat que la llei proposa la prova preconstituïda, és a dir, que el nen pugui donar testimoni del que li ha passat una sola vegada, davant de professionals que s'expressin en un llenguatge comprensible per al menor i en un entorn còmode . Aquest testimoni es gravarà i s'utilitzarà al llarg del procediment judicial "evitant la revictimització".





També ha enumerat altres mesures que inclou la norma com: l'obligació dels col·legis a establir protocols enfront de la violència contra la infància; la formació del professorat i dels professionals sanitaris per a la detecció; o el deure del ciutadà de denunciar episodis de violència.