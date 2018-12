La defensora europea afirma que hi va haver negligència del BEI en finançar el projecte Castor

La defensora del poble europeu, Emily O'Reilly, ha emès una resolució aquest dijous en què qualifica de mala administració l'actuació duta a terme pel Banc Europeu d'Inversió (BEI) en relació al cas Castor.





La resolució fa referència a la petició que la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia va dirigir al BEI perquè deixés de finançar el projecte, al·legant moviments sísmics i irregularitats mediambientals, ha informat el Síndic de Greuges en un comunicat.





El BEI, que va trigar més de quatre anys a respondre, va atribuir la dilació a discrepàncies entre els equips tècnics interns i també amb terceres parts contractades, cosa que O'Reilly ha considerat inadmissible.





La defensora del poble europeu ha recomanat al banc que busqui fórmules conciliadores per arribar a un acord quan es produeixin situacions que frenin les investigacions internes i que quan contracti empreses externes es estableixin una garanties mínimes que evitin casos com aquest.





SENTÈNCIA TC





Aquesta resolució arriba un any després de la sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar el reial decret llei que donava cobertura a la indemnització a Escal i al pagament amb càrrec als contribuents, i de diverses sentències del Tribunal Suprem (TS) que anul·len els pagaments ja fets el 2015 i 2016.





No obstant això, la sentència va ser executada a futur per l'administració i no va anul·lar ni restituir el pagament de la indemnització ni les quantitats ja pagades per a les persones consumidores entre 2015 i 2016.





SÍNDIC DE GREUGES





Al novembre d'aquest any, el TS va estimar un recurs contenciós-administratiu presentat per la patronal catalana Cecot, reconeixent l'obligació de la devolució als consumidors de gas dels més de 17 milions d'euros percebuts per Enagás en concepte d'operació i manteniment del emmagatzematge subterrani de gas de Castor durant 2014 i 2015.





En vista d'això, el Síndic de Greuges va recordar al Parlament la necessitat d'instar l'Estat de fer efectiu el retorn de tots els pagaments relacionats amb la plataforma Castor.





El defensor del poble català també ha recordat que està pendent una auditoria tècnica que determini el grau de responsabilitat de Escal en els sismes, i considera que cal estudiar el possible desmantellament de la plataforma.





"L'afectació que ha causat el magatzem Castor a les persones que habiten a la zona, principalment Alcanar, Sant Carles de la Ràpita i Ulldecona (Tarragona), és inqüestionable", ha conclòs.