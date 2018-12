Els socis de la SGAE han votat en un 58% afirmativament als nous estatuts proposats per la junta directiva, la qual cosa suposa no aconseguir la majoria necessària de dos terços per aprovar-los i que siguin rebutjats en assemblea.

MÉS INFORMACIÓ La SGAE escull el gaiter Hevia com a nou president





En total, el 'sí' ha aconseguit 13.074 vots, mentre que el 'no' un total de 9.920 vots (1 40,91%). Les abstencions han arribat als 242 vots (un 1,07%), per a un total de 22.36 vots.





D'aquesta manera, l'entitat no estaria complint amb el requeriment del Ministeri de Cultura i Esport que vencia aquest divendres 28 de desembre en què es demanava a la SGAE adaptar-se a la normativa europea. A partir d'ara, s'obre un període d'incertesa en el qual el Ministeri podria o bé intervenir l'entitat o retirar la seva llicència.





En qualsevol cas, la revocació de la llicència o la intervenció de Cultura --en cas que arribessin a produir-se-- mai seria immediata. En el cas de la intervenció, Cultura s'acolliria a l'article 192 de la Llei de Propietat Intel·lectual que l'habilita en cas d'"urgència justificada en dificultat o impediment objectiu de reinstaurar el compliment de la legalitat".





En aquest cas, la remoció dels òrgans de l'entitat i la seva intervenció temporal seria prèvia autorització del jutge. Es designaria un gestor interí que assumiria les funcions legals i estatutàries dels òrgans de representació de l'entitat i la intervenció seria pel termini de sis mesos, prorrogable per igual període.





Les despeses derivades de la intervenció temporal aniran a càrrec de l'entitat intervinguda i la finalitat de la intervenció serà "regularitzar el funcionament institucional de l'entitat, aclarir la seva gestió i adoptar i implantar totes les mesures necessàries per al compliment de les obligacions legals en aquesta matèria".





Pel que fa a la revocació de la llicència, previst a l'article 149 de la Llei de Propietat Intel·lectual, es podria dur a terme "si sobrevingués o es posés de manifest algun fet que pogués haver originat la denegació de l'autorització, o si l'entitat de gestió incomplís greument les obligacions que estableix aquest títol".





En els tres supòsits hi ha d'haver un previ advertiment del Ministeri de Cultura i Esport, que fixarà un termini no inferior a tres mesos per a l'esmena o correcció dels fets assenyalats --com ha passat-- i la revocació produirà els seus efectes als tres mesos de la publicació en el BOE.





SÍ A NOU REPARTIMENT, NO AL REPARTIMENT DE DESEMBRE





A l'assemblea hi havia altres punts a votar també importants, entre ells la reforma de la normativa de repartiment --que haurà d'anar d'acord amb la reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual i que s'aprovarà previsiblement al Congrés al gener o febrer establint un límit del 20% per a la franja nocturna--.





Precisament, els partits polítics han posat especial èmfasi en què aquest límit permetrà posar límit a pràctiques conegudes com 'La Roda', que en l'actualitat ha portat a judici a diversos exdirectius de l'entitat. En aquesta votació, ha sortit endavant el 'sí' amb un 54,74% dels vots (12022 en total) i un rebuig del 44,4% (9755 vots), el que dóna llum verda a reformar aquesta normativa.





No ha tingut la mateixa sort un altre dels punt 'calents' del dia, l'aprovació del repartiment de desembre. El president de l'entitat, José Ángel Hevia, ja va assenyalar que el repartiment de desembre es va fer "en funció de la legalitat vigent i paral·lel al repartiment heretat" --del qual dels 107 milions d'euros en total de drets, 18 milions van a parar per la franja nocturna (autors i editors)--.





En aquest cas, el rebuig dels socis ha estat majoritari, amb 11.617 vots (1 53,23% del total). El 'sí' ha comptat amb 8.970 vots (un 45,2%) d'un total de 21.823 vots.