El jutge del 'cas Cursach' ordena tornar el material confiscat als periodistes d'Europa Press i Diario de Mallorca

El jutge instructor del cas Cursach, Miguel Florit, ha ordenat la devolució del material confiscat als periodistes d'Europa Press i 'Diari de Mallorca', Blanca Pou i Francisco Mestre, així com a la delegació de Balears de l'agència de notícies.





No obstant això, els periodistes han sol·licitat que se'ls citi per a la devolució dels objectes --dos telèfons mòbils i dos ordinadors corporatius-- i se'ls notifiqui degudament la resolució per a la seva devolució.





En l'escrit, presentat davant el Jutjat d'Instrucció número 12 de Palma, també es demana que se'ls informi per escrit sobre "el lloc o llocs" on han estat els dispositius, "les persones que han tingut accés als mateixos" i sobre la "realització o no" de qualsevol "obertura, examen, inspecció, registre, còpia o manipulació" dels mateixos.





Així mateix, demanen que en el cas que s'hagin extret, copiat o examinats dades, se'ls informe per escrit sobre quines dades han estat i en quin lloc s'han emmagatzemat.