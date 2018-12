Jutges i fiscals veuen urgent aplicar el 155 a Catalunya

Jutges i fiscals que exerceixen la seva professió a Catalunya consideren imprescindible que l'Estat apliqui l'article 155 de la Constitució a Catalunya per minvar la seva sobirania.





Ho argumenten amb la crispació social i política que, al seu parer, es viu a la comunitat autònoma i, d'aquesta manera, donen la raó al Partit Popular i a Ciutadans, que també reclamen aquest 155.









Els jutges i els fiscals es refereixen a activitats com els escraches que han patit alguns d'ells arran del referèndum l'1 d'octubre de 2017.





Per motius com aquests, asseguren, alguns s'han traslladat a un altre lloc, una situació que preocupa al Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que ha comptabilitzat un total de 45 magistrats que han abandonat Catalunya, entre els quals discrepen d'aquesta situació i els que s'han anat per altres motius.





Membres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) també ho han advertit al CGPJ. La majoria dels afectats sostenen que no tenen protecció oficial perquè estan en localitats petites i consideren que amb el 155 la situació milloraria.