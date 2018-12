Llibertat per al detingut pel crim de Susqueda (Girona)

La Secció Quarta de l'Audiència de Girona ha concedit aquest divendres la llibertat provisional sense fiança el presumpte autor del doble crim del pantà de Susqueda Jordi MG després de més de vuit mesos de reclusió.









La resolució assenyala que els principals indicis de criminalitat per considerar-lo autor dels fets "s'han vist seriosament debilitats sense que poguessin excloure en aquest moment processal altres línies d'investigació", com que altres persones hagin accedit al pantà sense vehicle i sense telèfon mòbil.





L'advocat de Jordi MG, Benet Salellas, va presentar el 8 de novembre un recurs directe d'apel·lació davant l'Audiència de Girona per demanar la seva immediata posada en llibertat, i que si fos necessari s'estipulés mesures cautelars alternatives, perquè considera que no hi ha motius per aplicar-li una mesura tan excepcional.