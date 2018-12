Sánchez presumeix d'estabilitat davant del risc de l'extrema dreta

El president del Govern central, Pedro Sánchez, s'ha erigit avui com a garant d'estabilitat amb l'arribada de l'executiu socialista a la Moncloa davant del risc de l'auge de l'extrema dreta a Espanya.









Sobre la ruptura de relacions amb el líder del PP, Pablo Casado, després d'una bronca sessió de control el novembre passat, ha apel·lat a "la moderació, el diàleg i el sentit comú", mentre que per part de l'oposició rep desqualificatius com "president colpista".





En la seva opinió, "el PP ha pres la posició d'extremar les seves posicions" i "si consideren que van a moderar la ultradreta per pactar amb ella, s'equivoquen".





En el balanç de l'any polític davant la premsa després de la reunió del Consell de Ministres, Sánchez ha enumerat algunes de les mesures econòmiques que ha pres, com la pujada de les pensions mínimes i el Salari Mínim Interprofessional (SMI) com a mostra de mesures positives per la ciutadania.





"El Govern central en set mesos ha fet més per la justícia social i la modernització de l'economia que l'anterior Govern central en set anys", ha sentenciat Sánchez.





Per tot això, ha dit que "la voluntat del Govern d'Espanya és esgotar la legislatura".





DEMANA "DIÀLEG EFECTIU" A LA GENERALITAT





Preguntat pels periodistes sobre el judici a la cúpula del procés, ha remarcat justícia i la política van i han d'anar per camins diferents. En aquest sentit, el president ha demanat a la Generalitat que porti a terme un "diàleg efectiu".





"Tot el que estigui dins de l'Estatut català i dins de la Constitució espanyola es podrà parlar, el que estigui fora no", ha rematat.