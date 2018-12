Els abusos sexuals a menors no prescriuen fins que la víctima faci 30 anys

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres, 28 de desembre, l'avantprojecte de la Llei de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència davant la Violència que, entre altres mesures, ampliarà el termini de prescripció dels delictes d'agressió i abús sexual comesos contra menors: començarà a comptar quan la víctima faci 30 anys. Actualment es compta quan la víctima faels 18 anys i els delictes prescriuen entre 5 i 15 anys després, depenent de la seva gravetat.









La intenció d'escometre un canvi legal per allargar el temps de prescripció d'aquests delictes ja va ser avançada fa uns mesos per la vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo. Justícia estudiava tres escenaris: que aquests delictes fossin "imprescriptibles" o que la prescripció comenci quan la víctima compleixi 50 o 30 anys, triant finalment aquesta última opció.





L'ampliació del termini de prescripció porta implícita la modificació del Codi Penal i afecta els delictes més greus que es cometen contra els menors, en els delictes relatius a la temptativa d'homicidi, delictes sexuals, les lesions agreujades, maltractament habitual i tracta d'éssers humans comesos sobre persones menors d'edat.





L'avantprojecte normatiu, que modifica 11 lleis, estableix un concepte de violència molt ampli que abasta tota forma de perjudici o abús físic, psicològic o emocional, incloses les agressions o abusos sexuals, els càstigs físics, el simple descuit o el tracte negligent.





Es castiga tota mena de violència sigui quina sigui la seva forma de comissió, inclosa la realitzada per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació, segons recalca el Govern central.





A més, endureix les condicions de compliment dels condemnats per agressions sexuals a menors, que no podran accedir als permisos penitenciaris o al tercer grau fins que hagin complert la meitat de la pena. També s'endureix el seu accés a la llibertat condicional impedint que el jutge pugui anticipar a les dues terceres parts de la condemna.





L'avantprojecte preveu que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, de les Comunitats Autònomes i de les entitats locals han de disposar d'unitats especialitzades en la prevenció i detecció de situacions de violència sobre els menors d'edat. Així mateix, s'adoptaran mesures per evitar la victimització secundària dels menors, com l'adopció immediata de les mesures provisionals, s'obviarà la pràctica de tota diligència que no resulti imprescindible i es impedirà qualsevol tipus de contacte directe o indirecte amb la víctima.





NOUS DELICTES CONTRA MENORS





El text inclou un nou catàleg de delictes contra menors i adolescents comesos a través d'internet i tecnologies de la informació i la comunicació, que inclou la incitació al suïcidi, a l'autolesió, a la comissió de delictes contra la llibertat i indemnitat sexual o la promoció o facilitació de trastorns alimentaris.





Aquestes noves infraccions es complementen amb la reforma de la Llei d'enjudiciament criminal que permet al jutge retirar continguts il·lícits de pàgines web com a mesura cautelar durant la investigació del cas, segons ha apuntat el Ministeri de Justícia. En tots els delictes sexuals i de tracta, la condemna comportarà la inhabilitació per a qualsevol professió o ofici que suposi contacte regular i directe amb menors.