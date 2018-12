Més de 1.200 medicaments seran més barats a partir de l'1 de gener

L'1 de gener baixaran els preus de més de 1.200 medicaments disponibles a les farmàcies, gràcies a l'entrada en vigor de l'Ordre de Preus de Referència de 2018, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el passat 27 de novembre.





Aquesta baixada de preus, segons ha recordat el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, reduirà la factura pública de medicaments en 88 milions d'euros. A més, baixaran també de preu 497 presentacions de medicaments hospitalaris.









Entre els medicaments que van a reduir el preu es troben antiinflamatoris, antitussígens, o fàrmacs per l'artrosi, la hipercolesterolèmia, glaucoma o la hipertensió arterial. Així, els deu principis actius amb major impacte en la baixada de preus representen el 89 per cent de la reducció de la factura.





A més, entre les presentacions de medicaments que baixen de preu en farmàcia comunitària es troben principis actius com l'ibuprofèn, fàrmacs per l'asma com el salbutamol o la budesònida, antidepressius com l'escitalopram, anticonceptius orals com el levonorgestrel/etinilestradiol o medicaments per al Parkinson com el ropinirole.





Des que es va publicar el passat 27 de novembre aquesta ordre que ha afectat més de 16.000 presentacions de medicaments, i fins al pròxim 1 de gener, les farmàcies han estat dispensant les existències disponibles al preu anterior.





A partir de dimarts, amb l'entrada en vigor dels nous preus, les farmàcies dispensaran els medicaments a preu rebaixat, assumint la diferència de les existències que encara tinguin en estoc.