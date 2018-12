El cantant de boleros Ramon Calabuch Batista, Moncho, ha mort aquest divendres als 78 anys a l'Hospital de Marató (Barcelona), on estava ingressat des de dimarts per una parada cardiorespiratòria.

MÉS INFORMACIÓ Mor el cantant de boleros Lucho Gatica als 90 anys





La mort de Moncho ha coincidit amb els preparatius del concert homenatge que diversos artistes li preparaven per al 14 de gener a l'Auditori de Barcelona, i que tenia les entrades esgotades, ha informat l'agència Nuka Comunicació.





L'organització estudia ara amb Joan Manuel Serrat, Estrella Morente, Lolita, Rosario, Pau Donés, Miguel Poveda, Diego el Cigala, Antonio Carmona, Dyango i Sabor de Gràcia la reconversió del concert en un homenatge pòstum.





Moncho va néixer a Barcelona el 1940 i des dels 14 anys ha recorregut els escenaris, en els que a més del bolero, ha cultivat altres gèneres com la rumba, i com a ferm defensor de la cultura gitana com a part de la catalana.





Durant la major part de la seva carrera va interpretar peces en castellà, però també va musicar poemes d'artistes catalans com Joan Margarit i va fer una versió del clàssic italià 'Parole'.





Amb més de 60 anys de carrera, una afecció a les cordes vocals va apartar els últims mesos de l'escena, i la família ha anunciat que la cerimònia de comiat se celebrarà a Mataró en la intimitat.