El Tribunal Constitucional (TC) ha estimat parcialment un recurs d'inconstitucionalitat del Govern espanyol contra la Llei de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya per vulnerar competències de l'Estat i ha anul·lat diversos apartats de l'article 2 de la norma.





Segons ha informat aquest òrgan, el ple del TC ha considerat que la redacció de determinats apartats excedeix les competències del legislador autonòmic, ja que la Constitució atorga competència exclusiva a l'Estat en matèria de seguretat pública, el que inclou la ciberseguretat.





La norma recorreguda estableix que "l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya té per objecte garantir la ciberseguretat en el territori de Catalunya, entesa com la seguretat de les xarxes de comunicacions electròniques i dels sistemes d'informació".





El TC determina que "la definició de l'objecte que efectua el precepte és molt extensa en la seva concepció, ja que la ciberseguretat s'integra en les competències estatals en matèria de seguretat pública i de telecomunicacions".





I conclou que aquesta "atribució incondicionada" a l'Agència al territori de Catalunya desborda els marges en què la ciberseguretat s'inclou en les competències autonòmiques.





Un altre precepte anul·lat establia que l'Agència pot exercir les seves funcions amb relació a les persones físiques o jurídiques situades a Catalunya i el TC el declara inconstitucional perquè "no es limita a objectius relacionats amb la necessitat de protegir les xarxes i sistemes d'informació propis i els dels particulars i d'altres administracions que es relacionen per mitjans electrònics amb l'Administració".





Finalment, la Llei també establia la funció per l'Agència de "planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat a Catalunya, establint la capacitat preventiva i reactiva necessària per pal·liar els efectes dels incidents de ciberseguretat que afecten el territori de Catalunya, així com les proves que puguin organitzar-se en matèria de ciberseguretat i continuïtat".





El tribunal sentència que aquesta opció "pressuposa el disseny d'un marc estratègic i institucional en aquesta matèria que supera les competències de la Generalitat en aquest àmbit, ja que no es refereix a l'actuació de l'administració i tampoc pot relacionar-se amb les competències autonòmiques derivades de la creació de la policia de seguretat pròpia".





El tribunal si veu d'acord amb la Constitució altres preceptes que circumscriuen l'activitat de l'Agència a protegir xarxes i sistemes d'informació de la Generalitat i el seu sector públic, així com altres administracions o particulars que es relacionin amb l'administració catalana per mitjans electrònics.