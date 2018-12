La Generalitat abandona el Fons de Liquiditat Autonòmica en 2019

La Generalitat abandona el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) a partir del pròxim mes. Així ho ha anunciat el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, que explica que s'acolliran a un altre fons, el Fons de Facilitat Financera, per donar més llibertat econòmica a Catalunya. Per Aragonès, l'Estat "sempre ha utilitzat aquesta qüestió per rescentralitzar a Catalunya políticament".





El conseller d'Economia ha assegurat a més que Catalunya avança cap a la "sostenibilitat financera" i que, a partir d'ara, s'acollirà al Fons de Facilitat Financera, per finançar-se als mercats de manera independent posteriorment.









Aragonès assegura que aquesta decisió és un "senyal de la salut financera" de l'administració i assegura que s'ha fet "bon treball" per ajustar els comptes al dèficit, reduint el desequilibri i els terminis de pagaments a proveïdors.









Per recolzar aquesta decisió, el vicepresident ha explicat en com afectarà aquest canvi als pressupostos 2019 per a Catalunya. Aragonès s'ha mostrat convençut que els pressupostos de l'any que ve es podran aprovar "tard o d'hora", però que "no contemplo en cap cas l'escenari de no tenir els pressupostos".





A més, el també conseller d'Economia lamenta que la CUP es neguin a debatre els pressupostos, però no els tanca les portes: "La CUP forma part d'aquesta majoria que aprova propostes d'increment de la despesa, i estaria bé que també formés part de la majoria del pressupost ".





"S'han descartat, però la porta està oberta, tot i que prioritzem negociar amb les forces amb predisposició a negociar", ha sentenciat el vicepresident català respecte a la negociació amb el grup anticapitalista, després de negar que l'aprovació del sostre de despesa al Congrés fora cap acostament per negociar el pacte en els pressupostos generals d'Espanya. Pressupostos que aquesta setmana el Senat ha desaprovat negant-se a acceptar la taxa del dèficit fixada pel Govern de Pedro Sánchez.