Judici de l'1-O: la traducció simultània al català costa 70 euros l'hora

El proper mes de febrer, arrenqués el judici als polítics presos de l'independentisme, acusats per la celebració del referèndum il·legal l'1 d'octubre de 2017, i ja es comencen a conèixer més detalls sobre el procés judicial. Ahir es va saber que els presos seran traslladats de tornada a Madrid dies abans del judici i durant el mateix, per facilitar el seu transport al Tribunal Suprem.





Ara, l'estratègia de la defensa independentista passa per sol·licitar formalment a l'entitat jurídica que els expolítics catalans puguin declarar en l'idioma de la seva nació per controlar completament les seves declaracions.





Una mesura que té un cost addicional per al judici de 70 euros per hora, sempre que el Suprem validi la petició dels advocats independentistes. De moment, però, el Tribunal Suprem posposa la seva decisió sobre aquesta qüestió.









Aquesta tarifa de traducció simultània en un judici, ascendeix a 70 euros a la primera hora de declaració dels acusats i baixa a 68 euros a partir de la segona hora, ja per a la resta d'hores que duri el judici, segons les dades oficials de la Justícia facilitades per OKDIARIO per Justícia.





Aquesta mesura ja va ser avançada per la defensa independentista el passat 18 de desembre, argumentant que si es volia evitar la traducció, el judici s'havia de celebrar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.





Aquesta decisió per part dels polítics presos independentistes, s'atribueix al fet que les defenses puguin intentar assegurar algun tipus de coartada per a un posterior recurs davant del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), esperant en realitat que el Suprem denegui la petició i puguin argumentar la seva idea que el judici pel 1-0 serà "injust".













Per tant, l'import total de la vessa pública que generaria aquesta traducció en cas de ser aprovada, dependria de la durada del total de sessions d'interrogatoris que fixi el Suprem de Madrid per a cada un dels 12 acusats.