L'Open Arms salpa del port d'Algesires cap a Barcelona

El vaixell Open Arms ha salpat del port d'Algesires (Cadis), on va desembarcar aquest passat divendres a més de 300 immigrants després de set dies a alta mar, i ha posat rumb a Barcelona, on "es posarà a punt" per a la primera missió del 2019.





Proactiva Open Arms ho ha explicat al seu compte de Twitter, que el vaixell ha salpat del port d'Algesires en el matí d'aquest dissabte, posant rumb a Barcelona per preparar-se per la primera missió del nou any.









Cal recordar que el director d'Open Arms, Oscar Camps, ha assenyalat aquest divendres que els 308 immigrants desembarcats després de ser rescatats a la Mediterrània van arribar "fatigats" al port de Crinavis, perquè "l'únic port disponible és el que estava més lluny de tot el Mediterrani i han navegat 1.100 milles a l'hivern a la coberta d'un vaixell ". "Hem hagut de fer miracles per poder fer-los arribar mantes, medicaments i menjar", va afegir Camps.