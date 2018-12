L'advocat de les famílies del crim de Susqueda demana que els Mossos segueixin investigant

L'advocat de les famílies de les víctimes del doble crim del pantà de Susqueda (Girona), Carles Monguilod, ha afirmat aquest divendres que demanarà al jutjat d'instrucció de Santa Coloma de Farners (Girona) que porta el cas que ordeni al grup de recerca de Mossos d'Esquadra que "apuri i arribi fins al final" per determinar l'autor dels assassinats.





Ho ha dit en una roda de premsa a Barcelona després que la Secció Quarta de l'Audiència de Girona hagi concedit aquest divendres la llibertat provisional sense fiança al principal sospitós del doble crim, Jordi M.G., considerant que els principals indicis de criminalitat "s'han vist seriosament debilitats sense que poguessin excloure en aquest moment processal altres línies d'investigació".





L'advocat ha assegurat que les famílies de les víctimes li han transmès que "no volen acusar un innocent", però que segueixen confiant en la tasca de la justícia i la policia catalana a la investigació, pel que han demanat que si l'Audiència planteja dubtes, els investigadors les dissipin.





En aquest sentit, Monguilod ha explicat que el cap del grup de recerca de Mossos li ha assegurat que "assumeixen el repte de resoldre els dubtes que ha plantejat l'Audiència", i ha afegit que el fiscal del cas també està convençut que la línia d'investigació i les proves indiciàries són correctes.





Ha ressaltat que l'Audiència "manté l'existència d'indicis" contra Jordi MG, ja que li ha imposat mesures cautelars com la retirada del passaport i l'obligació de comparèixer al jutjat dues vegades al mes, tot i que assenyala que els indicis que justificaven la presó preventiva del sospitós tenen poca entitat, ha dit.





"REPTE" ALS INVESTIGADORS





Per Monguilod, la interlocutòria de l'Audiència de Girona planteja "una mena de repte" als investigadors del cas i ha indicat que, si després d'una nova investigació no s'arriba a una conclusió convincent, demanarà que s'obri una altra línia d'investigació.





A més, ha assenyalat que "si després d'exigir-los als Mossos que aclareixin els dubtes, no hi ha resposta", buscaran on sigui per evitar la impunitat: des de canviar el grup d'investigació de la policia catalana fins a buscar que un altre cos policial assumeixi la investigació, ha dit.





No obstant, ha puntualitzat que això és una hipòtesi i ha subratllat que actualment els Mossos són el cos policial que millor coneix el cas, i ha recordat que en l'actualitat "la zona on va passar tot està 30 metres sota l'aigua" del pantà, el que plantejaria dificultats a nous investigadors.





Ha assegurat que li sembla bé que l'Audiència hagi plantejat dubtes sobre la recerca, perquè si aquesta s'hagués traslladat a judici el cas podria haver-se tancat en fals, i ha avisat: "No ens conformarem amb un arxiu de la causa que digui 'autors desconeguts'".