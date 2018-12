La Generalitat vol equiparar el proper curs els preus de grau i màster

La Generalitat vol equiparar els preus dels crèdits de graus i els màsters el proper curs, en cas d'aprovar els Pressupostos catalans, segons ha explicat el secretari d'Universitats i Recerca, Francesc Xavier Grau.





El secretari ha previst un "creixement pressupostari raonable" de cara a l'any que ve, en què vol prioritzar esbandir el dèficit estructural del sistema, polítiques d'equitat en l'accés a la universitat i afrontar l'envelliment i precarització del professorat després d'anys de congelació per la taxa 0 de reposició del Govern central.





Grau ha remarcat que una part dels nous recursos en cas d'aprovar els Pressupostos de la Generalitat la destinarà "a eliminar dèficit estructural", i que de la restant la meitat anirà a iniciar polítiques d'equitat i l'altra meitat a fomentar la investigació a través de l'atracció i retenció de talent.









Reducció de les taxes en 3 anys

Sobre la qüestió de l'equitat vol començar a treballar en la demanda de la reducció d'un 30% de les taxes universitàries (amb diverses mocions aprovades al Parlament per a això), p ero ha assenyalat que no és "assumible" en un any ( es necessitarien uns 60 milions d'euros), de manera que advoca per seqüenciar en un període de tres anys.





Francesc Xavier Grau ha remarcat que en les polítiques d'equitat es volen centrar en l'equiparació de preus dels crèdits de grau i màster i en la introducció des de la Generalitat de les beques salari.





El secretari d'Universitats ha assegurat que l'equiparació de grau i màster hauria de "treure de sobre de la taula els laments" cap al 3 + 2 perquè els preus ja no serien una qüestió a tenir en compte.





Amb el canvi de preu i que els crèdits valguin el mateix, ha argumentat Grau, no hauria d'haver "una barrera mental com ara", en què el 3 + 2 pel preu del màster surt més car que el 4 + 1.





beques salari

Pel que fa a les beques salari, Grau ha dit que estaran destinades principalment a estudiants que no estan a la universitat perquè han d'aportar recursos a la seva llar i que aquesta ajuda "compensaria aquesta necessitat".





Ha explicat que la quantia s'ha de treballar encara perquè ja existeixen beques salaris de les universitats: "Volem harmonitzar les opcions que ja existeixen i reforçar-les", i ha assenyalat que desconeixen la demanda que tindrà, ja que només disposen de dades dels centres que ja les atorguen.





Grau ha assegurat que és un programa que ha de tenir continuïtat ia la qual en els Pressupostos de 2019 preveuen destinar dues terceres parts del component dirigit a programes d'equitat, mentre que l'altre terç a la reducció de preus.





Potenciar la investigació

El secretari ha remarcat que amb els Pressupostos es vol fomentar també la recerca de base en tot el sistema i en tots els àmbits del coneixement a través dels departaments universitaris i els centres de recerca, assumint la responsabilitat de garantir aquesta base d'investigació.





Ha explicat que es reforçaran els contractes predoctorals i postdoctorals per dotar d'una base als departaments universitaris, de manera que la Generalitat dota de recursos a les universitats i "contribueix a resoldre el problema de les seves plantilles".





Grau ha assenyalat que es tracta de nous recursos amb programes ja existents com el Beatriu de Pinós, i que se centraran en els departaments universitaris amb contractes d'una durada de tres anys.