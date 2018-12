Montserrat acusa Sánchez de "traïció" per les "21 capitulacions secretes" de Pedralbes "per a la rendició d'Espanya"

La portaveu del Grup Popular al Congrés, Dolors Montserrat, ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez, de "traïció" per considerar que ha pactat "21 capitulacions" al Palau de Pedralbes, quan es va reunir amb el president de la Generalitat , Quim Torra, que són, ha dit, per a la "rendició" i la "humiliació" d'Espanya.





La dirigent popular creu que el document que va lliurar Torra a Sánchez, i que aquest no ha volgut revelar, conté el "peatge" a pagar pel president del Govern per treure els Pressupostos de 2019 i seguir a la Moncloa. Això, sumat a les vulneracions legals que en la seva opinió està duent a terme la Generalitat, la porta a insistir a reclamar l'aplicació del 155 de la Constitució a Catalunya, però sense una data límit per aixecar-i incloent l'Educació, els Mossos, TV3 i les finances amb la finalitat que "no es faci servir diners públics contra Espanya".





Segons Montserrat, els sis mesos de Govern de Pedro Sánchez es resumeixen a la foto del passat dia 20 de desembre amb Torra al Palau de Pedralbes, després d'una "minicimera" en què "semblaven dos països diferents" i amb un comunicat en el que es parla d ' "un conflicte de Catalunya amb Espanya". Aquest conflicte, segons explica la portaveu popular, no existeix i el que hi ha són "uns governants que incompleixen la llei i volen sortir conflictivament, via eslovena, d'Espanya, dividint en dos als catalans".









Recorda que com a "postres" d'aquesta foto s'ha sabut que hi ha un document amb "21 capitulacions secretes per a la rendició d'Espanya", que ha cridat les "capitulacions de Pedralbes" i de les que es coneix "el referèndum d'autodeterminació i la mediació internacional ".





Sánchez ven a Espanya, agenollat davant l'independentisme

Segons l'opinió de Dolors Montserrat Pedro Sánchez està "traint" i "humiliant" a Espanya, per estar "agenollat" davant l'independentisme "venent" el país per tal de seguir a la Moncloa "al preu que sigui" i "continuar assegut al seu Falcon ", sense importar-li els catalans ni la resta dels espanyols.





La dirigent popular es mostra convençuda que aquests 21 punts que li va proposar Torra al president són el "peatge" que ha de pagar Pedro Sánchez perquè l'independentisme voti els pressupostos generals de l'Estat per a 2019, que el Consell de Ministres remetrà al gener a les Corts per a la seva tramitació.





Una cosa que, recalca, Sánchez ha pactat "amb obscurantisme, sense transparència i rendint a Espanya", de manera que el Grup Popular ha demanat la compareixença del president del Govern al Parlament perquè expliqui aquests compromisos.





Pressupostos de 2019 per "continuar trencant a Espanya"

Montserrat també es mostra convençuda que a l'únic que li agraden els pressupostos generals de l'Estat per a 2019 "pactats a la presó" és a Torra, davant els Pressupostos de 2018 aprovats pel PP que, al·lega, recollien les prioritats de totes les comunitats autònomes. No obstant això, creu que les cessions que el Govern socialista pot pactar amb l'independentisme en matèria de comptes públics serviran per "continuar trencant Espanya", i alhora ha generaran "més atur i més impostos".





A aquests arguments, la portaveu del Grup Popular suma l'incompliment de lleis que en la seva opinió està duent a terme la Generalitat de Catalunya i cita, entre d'altres: la reobertura de les "ambaixades" que fan servir per a "parlar malament d'Espanya"; la ruptura de la convivència envaint l'espai públic amb els llaços grocs mentre que la Llei Electoral només permet utilitzar aquest espai quan hi ha campanya electoral o la "incitació de Torra a la kale borroka".





Per això, insisteix a demanar al Govern socialista l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya "amb valentia i fermesa" per tornar la "normalitat" i la "convivència" a aquesta comunitat autònoma, que les institucions governin per a tots i no només per a uns pocs i que es restableixi la "seguretat jurídica" per recuperar inversions.





No confia que Sánchez apliqui de nou el 155 a Catalunya

Montserrat no fixa un termini concret d'aplicació. "No ho sabem", respon en ser preguntada pel temps que trigaria a aixecar la mesura i afegeix que hauria de durar fins que "les institucions tornin a la Llei ia la normalitat" ia més, estendre a àmbits com l'Educació, els Mossos, la TV3 i les finances de la Generalitat.





No obstant això, i malgrat realitzar aquesta reclamació, no confia que Sánchez vagi a aplicar el 155 a Catalunya. Recorda, en aquest sentit, el rebuig que ja ha demostrat el president del Govern a les propostes al Congrés com la Llei de Símbols per evitar que es envaeixin els espais públics amb símbols independentistes; el control dels Mossos; que no hi hagi indults per als delictes de rebel·lió i sedició o impedir la reobertura de les ambaixades.





I com a conseqüència d'aquestes negatives, llança el missatge als espanyols que per això està el Partit Popular, "per frenar l'independentisme" que és el que han fet, assegura, durant "aquests 40 anys de democràcia".





"El fre veritable a l'independentisme sempre ha estat el PP", exclama alhora que torna a reclamar la convocatòria d'eleccions perquè els populars puguin defensar els principis democràtics i la convivència a l'entendre que el "sanchismo ha abandonat el constitucionalisme".





Acostades no "capitanejar" el canvi per "por"

Dolors Montserrat també s'ha referit a la fita que va suposar que un partit constitucionalista guanyés les eleccions a Catalunya el 2017, "una victòria real i moral". No obstant això, considera que la líder de Ciutadans en aquesta comunitat autònoma, Inés Acostades, no "capitanejar" el canvi que demanaven els catalans.





Una actitud que atribueix a la "por" ja que la formació taronja "mai ha governat" però saben que "governar desgasta". En la seva opinió, es va tractar de "la major victòria històrica que menys ha servit" ia més ha contribuït al fet que molts ciutadans es sentissin "decebuts".





Sobretot, assenyala, perquè Cs no vol fer una moció de censura al Parlament català ara que els números han canviat per que hi ha 4 diputats independentistes que no poden votar.