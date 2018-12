Els comuns veuen "bastants possibilitats" que PDeCAT i ERC acabin recolzant els PGE

El portaveu dels comuns i diputat de EnComúPodem (ECP) al Congrés, Joan Mena, ha considerat que encara existeixen "bastants possibilitats" que el PDeCAT i ERC acabin recolzant els pressupostos generals de l'Estat (PGE) malgrat la seva negativa actual.





"Crec que PDeCAT i ERC posaran per davant els interessos dels catalans i les catalanes. No em puc imaginar un escenari en el que posin per davant els interessos partidistes", ha argumentat el dels Comuns.





Mena ha recordat que aquests dos partits també eren al principi reticents a donar suport a la moció de censura contra Mariano Rajoy i la votació sobre el sostre de despesa, i al final ho van fer: "En els últims mesos han après que una situació de bloqueig només genera més bloqueig, també per a Catalunya i el seu autogovern ".





Així, el partit que lidera Ada Colau confia que ERC i el PDeCAT acabin reconsiderant la seva negativa actual a donar llum verda als comptes i abonin "un escenari d'acord i la possibilitat de pactar polítiques que el que generen són solucions a la vida de els catalans i les catalanes ".









Combatre el "Feixisme"

Mena ha afegit que aprovar els PGE suposaria "donar resposta a les necessitats socials que tenen les classes populars", i ha defensat que això permetria frenar l'auge de Vox en properes conteses electorals, un ascens que els comuns veuen amb molta preocupació.





"Estem convençuts que l'única manera de combatre al feixisme ia la ultradreta és donant solucions socials al conjunt de les classes populars i que no hi hagi un enfrontament entre treballadors que és el que pretén la ultradreta", ha conclòs el diputat estatal.





Mena ha recordat que des que comenci el tràmit pressupostari, el Congrés tindrà dos mesos per aconseguir donar llum verda als comptes, i ha assegurat que el seu partit treballarà fins a "l'últim dia" per aconseguir un pacte.









¿Eleccions anticipades?

Els comuns prioritzen que Espanya tingui Pressupostos per al 2019: "Treballarem fins al final perquè s'aprovin", sosté Mena, però afirmen que, si finalment no hi ha comptes, és ineludible que hi hagi un avanç electoral i tornar a les urnes.





"No estem disposats que es governi amb els Pressupostos de Rajoy (prorrogats) perquè seria governar amb les seves polítiques d'austeritat. Si no s'aproven els Pressupostos, nosaltres estem preparats per tornar a presentar-nos a les eleccions", ha tancat Mena.





El portaveu dels comuns recorda que la seva formació, amb les sigles de EnComúPodem, va guanyar els dos últims comicis generals a Catalunya, al desembre de 2016 i al juny de 2017, i assegura que estarien "en disposició de tornar a guanyar per tercera vegada consecutiva ".





Mena demana a l'independentisme una reflexió: si és millor aprovar els PGE i tenir una Espanya governada pel PSOE en minoria amb el suport de Units Podem, o el risc que irrompi un Govern del PP, Cs i Vox que el que busca és " recentralitzar encara més l'Estat i combatre els autogoverns de les autonomies ".





Reivindica el pes que actualment té Units Podem (grup en el qual s'integren els comuns) en la governabilitat d'Espanya, i recorda que és una formació partidària "del dret d'autodeterminació i de donar una sortida democràtica" al conflicte actual a Catalunya.





Pressupostos de la Generalitat

En paral·lel a la negociació dels PGE al Congrés, els comuns són el partit clau perquè el Govern de Torra pugui tirar endavant els Pressupostos de la Generalitat de 2019, i Mena critica que és "irresponsable" que l'executiu català encara no hagi presentat els comptes.





Els comuns no posen línies vermelles per donar el seu 'sí' als pressupostos catalans, però demanen que hi hagi un augment de la despesa social i veuen molt difícil fer-ho si abans la Generalitat no accepta dues qüestions prèvies: una reforma fiscal i facilitar que hi hagi PGE per que arribin més recursos a les arques públiques catalanes.





"Si el Govern no està disposat a aprovar els PGE, si no està disposat a modificar la política fiscal, ja que tindrà molt difícil poder fer una inversió social a l'altura del que exigim des CatComú", sentencia el portaveu i diputat.