El TSJC dóna tres dies a la Generalitat abans de resoldre les mesures cautelars sobre l'ATLL

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat tres dies a la Generalitat perquè pugui presentar al·legacions davant les mesures cautelaríssimes sol·licitades per Acciona, que el jutge ha rebutjat, per seguir prestant el servei d'aigua en alta de la Aigües Ter- Llobregat (ATLL).





Acciona va interposar un recurs contenciós-administratiu contra la resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, del passat 20 de desembre, en la qual declarava la finalització de la prestació efectiva del servei per part del consorci liderat per Acciona.









La companyia vol evitar que la Generalitat li obligui a deixar de prestar el servei l'1 de gener perquè encara no s'ha produït la liquidació efectiva del contracte, segons ha publicat Expansión.





El Govern va aprovar el juliol d'aquest any un decret llei en què fixava dimarts que ve com l'últim dia del termini perquè el nou ens públic entri en funcionament i subrogui en drets i deures al consorci liderat per Acciona.





Nova proposta de liquidació

A més, aquest mateix divendres la comissió creada per la Generalitat per abordar la liquidació del contracte s'ha fixat una nova proposta xifrada en 53.860.000 d'euros favor d'Acciona arran de la sentència del TSJC de novembre, que va determinar que el contracte de gestió de l'ATLL era anul·lable i no nul.





Un total de 46 milions d'euros dels 53,86 que ha de rebre Acciona són el que la companyia ja ha abonat en conceptes juridicotributarios, de manera que haurà de reclamar-los a les agències tributàries corresponents per recuperar-los.





La proposta de liquidació ha estat notificada a la societat concessionària, que a partir d'ara disposa de deu dies per fer les al·legacions que consideri oportunes.





Litigi

El febrer d'aquest any, el Tribunal Suprem (TS) va declarar nul el procés d'adjudicació d'Aigües Ter Llobregat (ATLL) al consorci liderat per Acciona en ratificar una sentència del TSJC de 2015.





L'adjudicació es va aprovar el 2012 i atribuïa la gestió de l'aigua al consorci per als següents 50 anys per un import de 1.000 milions d'euros.





La Generalitat va aprovar el juliol d'aquest any un decret llei en què indicava que liquidaria el contracte i crearia un ens públic per assumir el servei de potabilització de l'aigua, l'entrada en funcionament estava prevista per a l'1 de gener.





Acciona va reclamar a la Generalitat una indemnització de 1.037 milions d'euros per la resolució del contracte, cosa que la comissió de liquidació de l'administració catalana no només va rebutjar, sinó que va demanar una compensació de 38 milions per part d'ATLL, i que ara ha xifrat en 53,86 a favor d'Acciona.