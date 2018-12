La metròpoli de Barcelona alerta sobre la regressió de la seva zona litoral i demana una solució definitiva

El servei de platges de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha alertat que el litoral metropolità s'està reduint, ja que s'ha detectat una regressió "important i accelerada" d'algunes platges en els darrers anys, una situació que s'ha agreujat amb els últims temporals, pel que ha demanat una solució definitiva a la constant erosió de la costa.





La gestió del litoral metropolità es comparteix entre diferents organismes i administracions públiques i l'AMB s'encarrega de la gestió de les platges en l'àmbit de la neteja ia la dotació i manteniment de mobiliari i equipaments al costat dels ajuntaments metropolitans.









El Ministeri per a la Transició Ecològica és l'administració competent de la protecció i conservació dels elements que integren el domini públic maritimoterrestre, entre altres actuacions i la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat li correspon la gestió del litoral català.









Davant d'aquesta situació, el tècnic de gestió de platges de l'AMB, Jordi Bordanove, coordinador de Serveis de Promoció i Conservació de l'AMB, ha instat a arribar a un acord entre administracions per fer un pla d'estabilització de les platges metropolitanes amb l'objectiu de fer front a la regressió a través de mesures correctores a llarg termini per mantenir i recuperar el litoral.





"És un tema complex perquè hi intervenen molts factors, com onatge, vents i dinàmiques de litoral", ha destacat el geòleg i enginyer i tècnic de platges metropolitanes, Daniel Palacios, que també ha subratllat que, tot i que les mesures de correcció ja implantades en algunes platges com espigons submergits o emergits, moltes segueixen perdent sorra durant els temporals.





Bordanove ha detallat que, des de fa uns anys, un de les zones que més ha patit del litoral metropolità és Barcelona, i ha indicat que la Barceloneta té alguns punts on l'amplada de la platja queda reduïda fins a menys de cinc metres, de manera que el mar arriba als equipaments i pràcticament fins als locals comercials.





Actuacions després d'un temporal

Entre les actuacions que es realitzen després d'un temporal, el servei de platges de l'AMB treballa per tornar a muntar elements desplaçats; buida pous de dutxes que s'han omplert de sorra; aporta sorra en zones amb desnivell de terreny; adequa els nivells de sorra en accessos i jocs infantils i esportius, i neteja els residus que arriben a la platja, entre d'altres.





Les platges amb els problemes de regressió més importants es troben a Montgat, que pràcticament ha perdut el 75% de les platges: Tendals, Monsolís i Can Tano; Badalona, amb grans pèrdues de sorres a les platges de Barca Maria, Estació, Patins a Vela, Pescadors i la Móra, i finalment, el Prat de Llobregat perd completament la platja Naturista quan hi ha onatge.





També destaca la forta erosió de la platja del Remolar, a Viladecans, on ha desaparegut la platja seca i una part de les dunes; les inundacions de grans extensions a la platja de Baixador i part de Lluminetes, a Castelldefels, i l'estrenyiment progressiu de la platja al nord de Gavà mar, el que genera un fort desnivell en el límit amb els equipaments instal·lats.





La importància de les dunes

Palacios ha recordat que les dunes són reserves de sorra que sovint mitiguen o impedeixen els efectes dels temporals i que, a més, són l'hàbitat de diferents espècies animals i vegetals autòctones, i ha afirmat que l'AMB ja desenvolupa nombroses accions incloses en el projecte Dunes per preservar i millorar aquests ecosistemes.





Així, entre els anys 2014 i 2017 s'han realitzat intervencions en les dunes dels municipis de Castelldefels, Gavà, Viladecans i el Prat de Llobregat, entre d'altres, i, en total, s'ha treballat sobre 5.200 metres de front litoral, en els que s'han construït dunes noves i s'han reforçat les existents, sobre una superfície de 35.000 metres quadrats i s'ha eliminat vegetació invasora i s'ha plantat vegetació dunar.





atractiu important

Bordanove ha destacat que les platges són un dels atractius més importants de Barcelona i l'àrea metropolitana, que el 2016 van tenir 10,5 milions d'usuaris.





En relació a la satisfacció, la qualitat percebuda pels usuaris és de 7,73 sobre 10, la segona puntuació més alta de tota la sèrie històrica, i els aspectes més ben valorats pels usuaris són l'accés a les platges, la tranquil·litat, el paisatge i l'entorn i la proximitat.