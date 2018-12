El cinema 'Made in Spain', cada any més cotitzat

Dimecres passat Comscore, l'empresa que audita les taquilles a Espanya, va rebutjar avançar un resultat econòmic aproximat del 2018 cinematogràfic al nostre país. Però amb resultat que el Ministeri de Cultura mostra a la seva web, s'espera que aquest any es tornarà a superar el centenar de milions d'euros per cinquè any consecutiu a la taquilla del cinema espanyol.





En 2017, la va encapçalar Tadeo Jones 2, d'Enrique Gato, amb 18 milions d'euros; en 2016 ho va fer Un monstre em ve a veure, de Juan Antonio Bayona, amb 26,2 milions; les dues temporades precedents van ser les de Vuit cognoms catalans (en 2015 amb 36 milions) i Vuit cognoms bascos (56 milions el 2014).





I, aquest abril, 'Campions' del director madrileny Javier Fesser va aconseguir enganxar al públic espanyol i fins i tot internacional, recaptant més de 19,5 milions d'euros, sent la pel·lícula nacional més taquillera del 2018 i la favorita per als Goya amb 11 candidatures. A més, Fesser ha aconseguit que un film sense el suport de cadenes privades, s'hagi posicionat a la part alta del rànquing taquiller espanyol d'aquest any, com ja va fer el 2013 Andy Muschietti amb 'La mare', en aquell any terrible per a l'economia del cinema espanyol.









Tot i així, Fesser segueix lluny dels 40 milions d'euros que va recaptar Baiona amb 'L'Impossible' el 2012. A més, el gran èxit tardà de l'any passat de 'Perfectes desconeguts' (Alex de l'Església), va fer que acabés en segon lloc de la taquilla nacional el 2017 i en el quart d'aquesta temporada, sumant els 20,7 milions d'euros.





Aquests dies s'espera que 'Superlópez' (Javier Ruiz Caldera) acabi de posar la cirereta al pastís en 2018 perquè el cinema espanyol segueixi sumant cada any en el seu rècord de vendes a taquilla, per col·locar-se en segon lloc aquest any amb gairebé 10 milions d'euros recaptats, per sobre d' 'El millor estiu de la meva vida' (Dani de l'Ordre), amb gairebé 8 milions.





El prodigi de Juan Antonio Bayona

De la mà del director català, Juan Antonio Bayona, aquest any ha nascut 'Jurassic World: el regne caigut' en versió nacional com internacional per convertir-se en la pel·lícula (semi-internacional) que lidera la taquilla general espanyola amb 24 milions, superant altres produccions estrangeres com 'Els Increïbles 2', 'Bohemian Rhapsody' i 'Avengers: Inifinity War'.









La setmana que ve Comscore tancarà el curs i se sabrà la quota exacta de mercat del cinema espanyol a la taquilla general de 2018.