El Barça de Pesic també acaba 2018 com a líder

Es va notar l'absència de Tomic, però el Barça va guanyar. Els de Pesic han patit al Palau per endur-se la victòria (79-73) davant el Obradoiro i acabar al 2018 sent líders de la Lliga ACB per també assegurar-se matemàticament la seva presència a la Copa ACB.









Amb un impressionant Seraphin, sobretot a partir de la segona meitat del partit, el Barça ha fet front a una arrencada espectacular dels gallecs en el primer quart, arribant a posar-se 0 a 9 a força de triples, mentre el Barça fallava 4 cistelles consecutives de tirs de 3.





Amb el temps mort de Pesic, els blaugrana es van ficar en el partit, en el qual s'estaven deixant fer per falta de concentració i subsestimar al rival -catorceavo de la classificació-.









Al tancament del s egundo quart i just abans del descans, el Barça gira el partit al seu favor i es posen 6 punts per sobre del rival, distància que estirarían fins als 7 punts amb un triple de Hanga a 5 minuts del final per arribar al parcial de 60-53, resultat que Heurtel i el ja esmentat Kevin Seraphin tancarien a 6 punts del Monbus.





En aquesta primera volta de la Lliga, el Barça encapçala la classificació amb 2 victòries més que el Reial Madrid, acumulant uns resultats de 12 victòries i 2 derrotes. Per tant, els blaugrana de bàsquet s'encaressin el 2019 sent líders de la lliga domèstica.