El pitjor any de Mourinho

Després d'una temporada nefasta amb el Manchester United -a 19 punts del líder abans d'acabar la primera volta-, el tècnic portuguès José Mourinho ha estat acomiadat de l'equip anglès fa 2 setmanes per rendir a molt baix nivell amb l'equip que va regnar a la Premier League durant 20 anys sota les instruccions d'Alex Ferguson.





La situació entre Mourinho i l'històric club anglès es va tornar insostenible, fins al punt que el mític jugador xarxa Wayne Rooney, va confessar que "ni les cuineres estaven contentes" amb el portuguès. A això ia la manca de creativitat en el joc, es li va sumar el fet que Pogba, el davanter més car del United, no es parlava amb el lusità, evitant-fins i tot en els entrenaments.









Com ja va succeir en el Reial Madrid, la seva impopularitat era un pensament que cada vegada es feia més forta dins i fora del club anglès, per jugar sempre al contraatac, com un equip petit, i per la seva mala relació amb la plantilla a causa del seu temperament, fets que han precipitat la sortida del lusità del club anglès.





Tot i això, Mourinho és per a molts aficionats de futbol, i sobretot del Reial Madrid, un dels millors entrenadors del món. I és que, l'entrenador portuguès va guanyar una Lliga, una Copa del Rei i una Supercopa en les tres temporades que va passar a Madrid (2011, 2012, 2013).

A més, el portuguès ha guanyat almenys una competició, nacional o internacional, amb cada equip que ha entrenat des de 2003 fins 2017, a excepció del 2014, quan va ser destituït del Chelsea també per mals resultats.





Encara i la seva coneguda bona relació amb Florentino Pérez i tota la rumorologia al voltant de la volta del lusità a la banqueta blanc per a un Reial Madrid que té a Solari com 'roda de recanvi provisional', ni el club de la capital ni el tècnic s'han pronunciat oficialment des de la seva destitució del Manchester United fa 10 dies.





The Special One sempre s'envolta de polèmica

Al marge de la seva coneguda irrespectuosa conducta en els terrenys de joc i sales de premsa i del que el tabloide anglès The Sun ha publicat recentment sobre la seva vida privada, Mourinho també ha defraudat a Hisenda a Espanya per 3,3 milions d'euros en drets d'imatge.





Després d'haver estat condemnat pels delictes fiscals pertinents, se li va assignar un any de presó que finalment el lusità ha evitat pagant una multa superior al 60% de la quantitat que va defraudar.





Ara, Mou espera tornar a trobar la pau en la seva vida ia un equip al qual tornar a portar feia del cel, per, potser, deixar-lo caure després, tal com marquen els seus precedents.