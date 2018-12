Els protagonistes de les exposicions d'art a Barcelona per 2019

L'artista Jaume Plensa, el pintor Bartolomé Bermejo, l'expressionisme de Max Beckmann, la relació del poeta Paul Éluard i Pablo Picasso, els fotògrafs Oriol Maspons i Berenice Abbott, els paral·lelismes de l'obra d'Antoni Gaudí i Joan Miró i el mur de Berlín seran els principals protagonistes de l'any expositiu de 2019.





Els principals reclams també passen per l'entrada de l'artista Antoni Llena a l'arxiu de Joan Miró, una "cova misteriosa de joies invisibles al públic" de la qual sorgirà una exposició molt intuïtiva i especial, en paraules dels impulsors de la mostra a la Fundació Joan Miró.





Després que el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) hagi saldat en 2018 un deute històric de la ciutat amb Plensa, un dels artistes catalans més internacionals, al maig serà el torn de Montserrat.









L'artista instal·larà al maig una escultura a l'atri de la Basílica de Santa Maria i, paral·lelament, s'inaugurarà una exposició a l'Espai d'Art Pere Pruna del Museu de Montserrat, que estarà formada per una selecció de dibuixos i obra gràfica.





Al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), una retrospectiva dedicada a Maspons i una mostra antològica de Bartolomé Bermejo (1445-1501) seran els grans protagonistes de l'any, després del pas de la mostra del pintor pel Museu del Prado .









Al Museu Picasso de Barcelona, els reis de l'any expositiu seran la fotografia com a element principal amb la mostra 'Sota la mirada del fotògraf. Picasso en els seus tallers ', així com les exposicions dedicades al poeta Paul Éluard i' Picasso poeta ', que romandran juntes entre novembre i febrer de 2020.





A l'espera de la presentació del gruix de la programació per a l'any que ve al gener, el Macba ha avançat canvis en l'exposició 'Un segle breu: col·lecció MACBA' amb peces d'Antoni Muntadas, Roberto Obregón i Marcos Àvila Forero.





I n el museu contemporani també desembarcarà la primera exposició dedicada al treball de l'artista suís-nord-americà Christian Marclay a partir d'abril amb obres de tota la seva carrera, incloses algunes de les seves produccions més recents, mentre que a l'abril també obrirà 'Una arxiva del DIY ', un arxiu d'edicions de col·lectius feministes o queer al voltant de la relació de música i dibuix.





Més enllà del visible

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) tindrà la mecànica quàntica i l'univers que s'amaga com més enllà del que és visible com a principal protagonista de l'any expositiu, i abordarà els principis de la física fonamental i el seu impacte en la nostra forma d'entendre el món a través d'un relat comissariat per Mónica Bello, directora de ArtsatCern, i José Carlos Mariátegui.









El expressionista Max Beckmann serà una de les estrelles de la nova temporada al CaixaForum de Barcelona, on també obrirà una exposició organitzada al costat del British Museum que recorrerà els objectes de luxe entre l'any 900 i el 300 aC a la mostra 'Luxe. Dels assiris a Alexandre el Gran '.





Les avantguardes irrompen al CaixaForum

Al juny de 2019, l'art modern serà el protagonista amb la mostra 'Les avantguardes històriques 1914-1945' que oferirà una relectura de les primeres dècades del segle XX a través d'una selecció d'obres procedents de la col·lecció de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM).





La Fundació Mapfre a Barcelona obrirà l'any expositiu amb una mostra dedicada a la fotografia de Berenice Abbott, una de les fotògrafes que de forma més primerenca i eficaç retratar les transformacions de Nova York en les dècades centrals del segle XX.





I, finalment, a l Museu d'Història de Catalunya (MHC) arribarà a final de l'any que ve una exposició per commemorar el 30 aniversari de la caiguda del Mur de Berlín, així com una gran exposició sobre moda i modistes.