Espejo-Saavedra (Cs): abandonar el FLA "és un menyspreu de la Generalitat" a Espanya

El vicepresident segon del Parlament i diputat de Cs, José María Espejo-Saavedra, ha criticat aquest diumenge la previsió del Govern d'abandonar el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), i l'ha qualificat com "un menyspreu de la Generalitat als sistemes que Espanya posa a disposició de totes les comunitats autònomes quan tenen problemes financers ".





En declaracions als mitjans en una carpa del partit al Passeig de Gràcia de Barcelona, Espejo-Saavedra, ha criticat als partits independentistes la decisió: "Per als dirigents separatistes és una bona notícia que Catalunya deixi d'acudir als sistemes de solidaritat entre espanyols. Això diu molt dels dirigents separatistes ".





També s'ha referit al president de la Generalitat, Quim Torra, de qui ha augurat que el seu discurs de cap d'any "segurament tornarà a menysprear més de la meitat dels catalans que no se senten i que no són independentistes".









A més, Espejo-Saavedra ha retret al president del Govern, Pedro Sánchez, que mantingui "el pacte de la vergonya" des de la moció de censura, i ha assegurat que aquest acord permet que a Catalunya no s'apliqui la Constitució ni l'article 155 per a fer complir la llei.





Optimisme per a les eleccions municipals de 2019

El diputat s'ha declarat optimista de cara a les eleccions municipals i europees de 2019, per a les que ha previst bons resultats per al seu partit: "Cs va entrar a les institucions amb més força de la que té ara, anem a governar Ajuntaments, anem a governar comunitats autònomes ".





Ha considerat com un altre motiu d'optimisme que el PP i el PSOE "estan en caiguda lliure", i ha afirmat que els resultats en les eleccions andaluses, després de 37 anys de governs socialistes, són el paradigma del canvi que pronostica per al proper any.





Sobre la candidatura de Garicano a les europees: "Per Cs serà un honor"

"Si el senyor Garicano, que és un militant de Cs, decideix presentar-se a les primàries per ser candidat a les eleccions europees, ja que per descomptat per a Cs serà un honor", ha assegurat aquest diumenge Espejo-Saavedra en declaracions als mitjans a Barcelona , incidint que "Cs és un partit que elegeix els seus candidats per primàries" i, per tant, seran els militants els que decidiran si volen que Garicano sigui el candidat a la llista europea.





Preguntat sobre aquest tema, Espejo-Saavedra ha comentat que Garicano acredita una "trajectòria espectacular com a gran economista de prestigi, no només nacional sinó també europeu i fins i tot mundial".







"És vicepresident d'un dels principals grups polítics d'Europa, ALDE, la seva vicepresidència a més ha coincidit amb el moment en què els populistes separatistes han estat exclosos d'aquest espai europeu liberal", apunta.









Currículum de Garicano

Coordinador del Programa Econòmic i Social de Cs des de principis de 2015, Garicano compta amb un màster en Estudis Econòmics Europeus pel Col·legi d'Europa (Bruges, Bèlgica), així com amb un màster i doctorat en Economia per la Universitat de Chicago (Estats Units ).





En l'actualitat és catedràtic d'Economia i Estratègia a la London School of Economics (Regne Unit), i ha desenvolupat la seva carrera professional exercint de professor en diferents universitats del Regne Unit i dels Estats Units.





També ha publicat múltiples estudis i llibres d'economia, és col·laborador habitual en diversos mitjans de comunicació.