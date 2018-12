Els comuns a Torra: que abandoni les seves "ocurrències" i aposti pel diàleg i el pacte

El portaveu dels comuns, Joan Mena, ha demanat al president de la Generalitat, Quim Torra, abandonar les seves "ocurrències" com la seva aposta per la via eslovena per fer efectiva la independència de Catalunya i optar pel diàleg i el pacte.









Mena ha afirmat que a Catalunya hi ha "grans consensos socials entorn de la llibertat dels presos polítics i a solucionar el conflicte polític per la via democràtica" del diàleg i el pacte.





"Si el president de Catalunya es surt d'aquesta via, queda totalment deslegitimat com a president. El senyor Torra en algun moment haurà de decidir si opta pel diàleg i l'acord o opta per deixar de ser president, perquè estarà deslegitimat per a la majoria la ciutadania catalana ", ha tancat el portaveu dels Comuns









Mena ha exigit al president seure a negociar els pressupostos generals de l'Estat i que acabi amb la situació de Catalunya que és "líder en rànquings de la vergonya com a desnonaments i taxes universitàries que fan els estudiants de les classes populars, amb lloguers abusius i llistes d'espera a la dependència ".





Reunió a Pedralbes

En aquest sentit, ha celebrat que ERC i el PDeCAT hagin "rectificat" en seure en una taula de diàleg amb el Govern en la reunió que van mantenir la vicepresidenta, Carmen Calvo, i la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Elsa Artadi.





Ha sostingut que és positiu que s'imposés el diàleg en aquesta reunió del 20 de desembre al Palau de Pedralbes de Barcelona, tot i els recels mostrats per l'Executiu de Torra, que va posar un ultimàtum al president del Govern, Pedro Sánchez, fins al novembre per abordar solucions al conflicte.









Amb tot considera que, al marge de la declaració conjunta de tots dos executius, s'hauria d'haver arribat a "acords concrets sobre elements decisius per a la vida de la ciutadania", és a dir, política de continguts.





El portaveu de CatComú ha reconegut que la situació de Sánchez en aquesta reunió no era fàcil, perquè es trobava "atrapat entre PP i Cs que volen donar una imatge del Govern que està agenollat a l'independentisme, però també una ERC i un PDeCAT que intenten bloquejar la vida política de l'Estat ".





Mediació internacional

S obri la petició de Torra a Sánchez de demanar mediació internacional per resoldre el conflicte, ha recordat l'aposta dels comuns per un pacte de claredat que passa per l'acord primer entre les forces polítiques i socials a Catalunya: "Si hem de votar ¿ sobre què hem de votar? I a partir d'aquí tenir clar l'escenari polític ".





Ha recordat que l'excoordinador dels comuns, Xavier Domènech, va apostar per la via de la mediació internacional quan qui ocupava Moncloa era el popular Mariano Rajoy, perquè liderava un Govern que no només "no dialogava, sinó que només posava traves" a través de la justícia.









"Hi ha hagut un canvi de Govern, una moció de censura ia ningú se li escapa que això pot servir per millorar les relacions i el diàleg entre Catalunya i Espanya", ha argumentat Mena.





També, el portaveu dels Comuns ha recordat que la principal aposta política dels comuns és poder seure als partits en una taula i poder parlar de "la situació política que necessita Catalunya per concretar-la en el pacte de claredat".





Casa Reial

Després de l'obertura d'una investigació d'Anticorrupció sobre el presumpte cobrament de comissions de l'Ave a la Meca en què, segons la fonoteca de l'excomissari José Manuel Villarejo que va gravar a Corinna lar, s'haurien repartit entre d'altres el Rei emèrit Joan Carles I, Mena ha dit que hi ha "motius més que evidents" per obrir al Congrés una comissió d'investigació a la Casa Reial, cosa que ja van intentar al costat del grup Units Podem i que no va prosperar.





"Al final es donarà la paradoxa que no s'ha obert una comissió d'investigació de forma democràtica al Congrés i qui l'obrirà serà el senyor Villarejo. Ha de ser la Monarquia i el Rei els primers interessats a expulsar qualsevol ombra de dubte sobre seva institució que és la prefectura de l'Estat ", ha raonat Mena.





El portaveu de CatComú ha recordat que només amb el suport del PSOE la comissió podria haver tirat endavant, de manera que no comprèn que els socialistes no donessin suport a la iniciativa quan "a una part fonamental dels seus votants no els agrada la Monarquia i estarien més còmodes en una república ".









"Continuarem intentat que s'obri aquesta comissió perquè pensem que el cap de l'Estat anterior, Joan Carles I, ha moltíssimes explicacions que donar als espanyols. Per la seva ja hauria de ser el principal compareixent", ha sentenciat Mena.