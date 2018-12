Iglesias avisa: trencará el suport a Sánchez si el Govern no limita el preu dels lloguers

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha amenaçat de trencar el suport a les polítiques que el president del Govern, Pedro Sánchez, preveu aprovar per la via del decret llei a falta d'uns Pressupostos per a l'any que ve, si no s'inclouen mesures que limitin el creixement dels preus del lloguer, una cosa que l'Executiu no va incloure en l'últim paquet de mesures aprovat en matèria d'habitatge.





A través de diversos missatges al seu compte oficial de Twitter, Iglesias ha sentenciat que Sánchez "ha de posar ordre" i complir amb l'acord pressupostari que va consensuar amb Units Podem perquè l'habitatge "sigui accessible per al conjunt de la ciutadania".









Iglesias al·ludeix així al compromís adquirit pel president del Govern quan, segons recorda, va signar "personalment davant la premsa" diverses mesures dirigides a reduir el preu dels lloguers i facilitar l'accés a l'habitatge.





Malgrat que admet que en les últimes setmanes algunes d'aquestes mesures s'han fet realitat, Iglesias ha mostrat la seva preocupació a l'haver quedat altres "paralitzades" per suposades "disputes dins el Consell de Ministres".









"Cessió" davant fons voltor

En concret, el líder de la formació estatge apunta que la ministra d'Economia i Empresa, Nadia Calviño, podria haver-se posicionat en contra de les mesures que han quedat en el tinter per "pressions de fons voltor", els mateixos als quals Iglesias culpa del "brutal" encariment dels lloguers.





"Al Govern li resultarà molt difícil justificar que els interessos dels fons voltor es posin per davant del dret a l'habitatge, recollit en l'article 47 de la Constitució", adverteix.





En la mateixa xarxa social, la portaveu del partit, Irene Montero, ha manifestat que "sembla que el Govern ha cedit a les amenaces dels fons voltor", aprofitant la repercussió mediàtica que aquest divendres va causar la condemna a l'ex alcaldessa de Madrid Ana Botella i als que van ser regidors en el seu equip de Govern per part del Tribunal de Comptes per la venda de 18 promocions d'habitatges de l'Empresa Municipal d'Habitatge de Madrid (EMVS) al grup societari Fidere, societat d'inversió immobiliària del fons Blackstone, per sota del seu preu de mercat en l'any 2013.









En aquesta mateixa línia s'ha mostrat el secretari d'Organització i Acció de Govern de Podem, Pablo Echenique, qui també ha deixat caure que "no se sap si els voltors van pressionar a la ministra Calviño perquè els deixés seguir picant a les famílies espanyoles" .









Un decret que no va limitar els preus

El Consell de Ministres va aprovar el 14 de desembre un reial decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer que intentaven pal·liar la situació que es dóna en el mercat, i més específicament en les grans ciutats.





Entre les mesures estrella es trobaven l'ampliació del termini de pròrroga obligatòria dels contractes d'arrendament d'habitatge de 3 a 5 anys i la de la pròrroga tàcita d'1 a 3 anys, a més de limitar la quantia de la fiança a un màxim de dos mensualitats.





No obstant això, el mateix ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha descartat que aquest paquet de mesures inclogués intervencions en els preus del lloguer, un punt que havia pactat amb Unidos Podemos. No obstant, el ministre va deixar la porta oberta a que en les negociacions dels Pressupostos Generals que el Govern presentarà al gener, es pugui incloure.