El PSC demana prudència al Govern si abandona el FLA i prescindeix dels fons estatals

La diputada de PSC-Units, Alícia Romero, ha demanat prudència al vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha anunciat aquest dissabte que la Generalitat té previst abandonar el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) aquest mes de gener i s'acollirà al Fons de Facilitat Financera (FFF).





En un comunicat aquest dissabte, el PSC ha sostingut que la qualificació de deute de la Generalitat "és considerada per les agències de ràtings com bonus escombraries", i ha demanat que se segueixi treballant per millorar aquesta posició abans de sortir als mercats i prescindir dels fons estatals.









La diputada socialista ha valorat positivament la feina que està fent la Generalitat amb l'objectiu de sanejar les seves finances "molt llastades pel deute, que suposa el 300% dels ingressos ordinaris del pressupost català, i la tasca per assolir el compliment dels objectius marcats per l'Estat a les comunitats autònomes ".





Romero ha explicat que la petició que farà el Govern de la Generalitat a l'Estat a través del FFF "serà la mateixa prevista per al FLA, prop de 8.000 milions d'euros".









La socialista ha demanat novament a la Generalitat que iniciï les negociacions per aprovar els pressupostos generals d'Estat per al 2019, ja que ha destacat que suposen més ingressos per a Catalunya, per valor de 2.200 milions d'euros, el que suposaria "poder fer front, entre d'altres, a la reversió de les retallades dutes a terme des del govern d'Artur Mas l'any 2012 ".