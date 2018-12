Un exjutge del Superior preveu la sentència de l'1-O abans de les europees per evitar que "es presenti algú"

El magistrat emèrit del Tribunal Suprem (TS) José Antonio Martín Pallín ha augurat aquest dissabte que la sentència d'aquest tribunal pel procés sobiranista i el referèndum de l'1-O es dicti abans de les eleccions europees de maig "per evitar la possibilitat que es presenti algú ".









En una entrevista de Catalunya Ràdio, Martín Pallín ha considerat que un factor en la decisió del TS de reduir el cas a 12 processats i traspassar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) 06:00 acusats de desobediència (cinc membres de la Mesa del Parlament i una exdiputada de la CUP) és evitar les macrocausas amb llargues sessions i "alleugerir els tràmits del judici oral" per tenir sentència abans de finals de maig.





Ha explicat que el TS ha distingit entre presumptes rebels i desobedients, però en base als escrits de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat "tots són desobedients: tots s'han oposat o no han complert les decisions del Tribunal Constitucional".





També s'ha previst que l'alt tribunal doni un màxim de 20 dies als advocats dels acusats per preparar els seus escrits de defensa (el doble del que preveu la llei) tot i que, segons ell, es tracta d'un cas que " com a mínim mereixeria un mes o més "de preparació per exercir el dret de defensa en igualtat de condicions amb les acusacions.





Sobre si els processats al Suprem poden esperar un judici just, ha respost que espera que sí, però ha remarcat que "la postura sobre la rebel·lió és pràcticament unànime en el camp del dret penal que no existeix".