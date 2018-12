Torra insisteix a recuperar la unitat de l'independentisme de cara al judici dels líders del procés

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha apel·lat a "rebellar-se davant la injustícia i fer caure els murs de l'opressió" de cara a l'any que ve quan se celebrarà el judici pel procés independentista, i ha anunciat que posarà en marxa la tramitació legislativa per a fer efectives les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional (TC).





En el seu missatge de cap d'any emès aquest diumenge, Torra ha defensat: "L'any que aviat començarà ha de servir, precisament, per a realitzar el mandat democràtic de la llibertat", i ha citat les paraules del senador nord-americà Robert Kennedy, que va afirmar que només els que s'atreveixen a arriscar molt poden aconseguir molt.





En el seu discurs, el president del Govern ha apel·lat a la unitat i la solidaritat en defensa dels drets civils, socials i polítics, "davant les envestides que fan recular molts anys en consolidació democràtica".





"Ens hem d'exigir ser més forts en la unitat", ha subratllat Torra, que també ha demanat diàleg, negociació i la necessària mediació internacional per a la resoldre situació política catalana, recordant que aquestes dates de Nadal “ens conviden a pensar en aquells que sofreixen (…), els que sofreixen la injustícia d'estar empresonats o en l'exili”.





A més, Torra ha parlat sobre la situació dels presos polítics de manera molt sentimental “el seu exili i la seva presó, són el nostre exili, són la nostra presó. La seva llibertat serà la nostra llibertat”, afegint també que “som i ens sentim republicans”.





El President també ha afirmat rotundament que no acceptessin “la repressió penal en conseqüència dels seus actes” i que per a ells és prioritari “exercir els seus drets d'autodeterminació”. “Els catalans serem allò que vulguem ser. Hem d'estar preparats per a la llibertat que s'acosta”.









Torra ha qualificat de "gravíssima" la situació política actual, però ha assegurat que el 2018 ha deixat també una lluita constant per a mantenir l'esperança i l'autoconfiança.





En aquest sentit, el president ha sostingut que un 80% de la societat catalana ha teixit tres consensos: "Que som i ens sentim republicans; que no acceptem la repressió penal per a resoldre qüestions polítiques i democràtiques, i que volem exercir el nostre dret a l'autodeterminació".





També ha reivindicat que la defensa dels drets socials sigui una oportunitat, que es deixin enrere "les desconfiances i les diferències" i que la generositat sigui el vehicle de l'expressió col·lectiva.





Diàleg "creïble, sincer i valent"

A més, ha demanat que l'Estat tingui "voluntat d'encarar un diàleg creïble, sincer i valent per a una solució política i democràtica", i que es vetlli per aïllar a l'extrema dreta i al feixisme amb una "democràcia radical" on els catalans es puguin expressar "lliurement i sent crítics".





El president de la Generalitat ha proposat als catalans "redoblar temps i esforç a prendre de nou la incitativa", ja que ha destacat que només la llibertat collectiva serà la font de la llibertat personal dels presos independentistes i a l'estranger.





D'altra banda, Torra ha remarcat les "bones dades econòmiques" que ha deixat el 2018 a Catalunya, com els 20 trimestres continuats de creixement del PIB; els més de 60 mesos de disminució interanual de l'atur, i que s'han registrat més exportacions que mai.





Finalment, Torra ha conclòs el seu missatge defensant la democràcia, la justícia i la no violència, al costat de la determinació de l'1 d'octubre i la força collectiva i la dignitat del 3 d'octubre.









El preludi

El president del Govern, Quim Torra, ha pronunciat aquest diumenge a les 21 hores des del Palau de la Generalitat el tradicional discurs de cap d'any que també realitzen altres presidents autonòmics.





Torra recupera així la tradició de dirigir-se als catalans en el penúltim dia de l'any, que el 2017 no es va fer perquè estava vigent l'aplicació de l'article 155 i Catalunya no tenia president perquè just 9 dies abans s'acabaven de celebrar les eleccions al Parlament.





El president català farà un discurs abans de començar un 2019 amb moltes incògnites per al procés sobiranista, ja que serà l'any en què se celebrarà el judici als líders independentistes encausats pel Tribunal Suprem.





Torra ha reiterat la seva determinació a "no acceptar" les sentències si són condemnatòries, però no ha explicat en què consistiria això, i l'únic que ha precisat és que es posaria a disposició del Parlament per trobar la resposta adequada.









A més, el missatge arribarà després de la recent reunió amb el president del Govern, Pedro Sánchez, en què van acordar continuar dialogant malgrat les "diferències notables", i en la qual es van emplaçar a que aquest 2019 sigui l'any en què el diàleg es tradueixi en concrecions.





El 2018 ha estat un any intens per a l'independentisme: Torra va ser president per sorpresa després dels intents d'investir Carles Puigdemont, Jordi Turull i Jordi Sànchez, i JxCat, ERC i la CUP han perdut la majoria absoluta al Parlament per les seves diferències internes .









Un 2017 atípic

L'any passat per les mateixes dates els partits independentistes acaben de revalidar la majoria a la Cambra catalana (tot i la victòria de Cs a les urnes) i començaven les negociacions per provar de nou investir en el càrrec a Carles Puigdemont, ja llavors a Brussel·les .





Malgrat haver estat destituït en el càrrec dos mesos abans, Puigdemont es considerava el president legítim de Catalunya i es va dirigir als catalans amb un missatge que va difondre a través de les xarxes socials, buscant emular el tradicional missatge institucional.





Puigdemont va utilitzar aquell missatge per dirigir-se al llavors president del Govern, Mariano Rajoy, a qui va exigir reconèixer la victòria independentista en els comicis i començar a "negociar políticament amb el Govern legítim de Catalunya".









"Molts ciutadans esperen que, fracassada la recepta de la violència, la repressió i la liquidació de l'autogovern, comenci finalment l'era del diàleg i la negociació que venim reclamant des de fa anys", ha expressat l'expresident.





És una incògnita si l'expresident aquest diumenge recorrerà de nou a aquest mètode per llançar el missatge: ara, a diferència de 2017, sí que hi ha un president, Torra, que precisament va ser proposat per al càrrec pel propi Puigdemont.





2016: L'últim any convencional

El de 2016 ha estat l'últim discurs de cap d'any convencional fins a la data: en aquella ocasió Puigdemont, des del Palau de la Generalitat, va assegurar que l'any següent organitzaria el referèndum i que el Govern i el Parlament aplicarien el resultat "sense dilacions ni excuses ".





En aquell temps el debat estava centrat en si Puigdemont apostaria per la via unilateral a la independència, i el president va assegurar que prioritzava la via pactada però no va descartar cap escenari: "Estem a punt i ho demostrarem".