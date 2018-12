No només tenim futbol: esportistes nacionals, les seves gestes durant el 2018

Cada any que passa, l'esport espanyol segueix creixent. I tot i que la selecció va quedar eliminada als setzens del Mundial a Rússia 2018 als penals amb l'equip amfitrió, la Rojita femenina sub-16 va guanyar per primera vegada en la història un Mundial a Mèxic.









A més, al nostre país no només tenim futbol. Hi ha molts altres esports on els i les espanyoles hem destacat aquest any:





Motor

La pilot murciana Ana Carrasco s'ha convertit amb 21 anys en la primera dona en emportar-se un títol al Mundial de Velocitat de motociclisme en guanyar en la categoria Supersport300 de Superbikes.





Per la seva banda, en Moto GP, el català Marc Márquez ha guanyat el seu cinquè Mundial, el tercer consecutiu i en Moto 3, el pilot madrileny Jorge Martín també s'ha fet amb el títol.













En trial, un altre català, Toni Bou, ha fet doblet conquerint els Mundials de pista interior i exterior per acumular un total de 24 títols en la seva carrera. També en motocròs, el gallec Jorge Pardo ha aconseguit ser el campió en modalitat de MX2 amb només 17 anys.





Passant de la moto als cotxes, destaquem el comiat de Fernando Alonso de la Fórmula 1 amb dos títols mundials, per participar en les competicions automobilístiques de resistència (WEC), havent guanyat Les 24H de Le Mans i amb ganes de conquistar la 'Triple Corona'si el 2019 guanya les 500 Milles d'Indianapolis.









Tancant el motor, recordar que el madrileny Carlos Sainz, als seus 55 anys, ha aconseguit la seva segona victòria en el Rally Dakar 2018, set anys després de la seva primera vegada, i també 7 anys són els que porta participant la catalana Laia Sanz amb la seva moto en aquesta competició.





Jocs d'Hivern (PyeongChang 2018)

Els dos medallistes espanyols d'aquests jocs van aconseguir dos bronzes per a Espanya, la mateixa quantitat de medalles que havia aconseguit la nostra representació en uns Jocs d'Hivern a 19 anys de participació.





Estem parlant del patinador madrileny Javier Fernández, que ara té la seva pròpia gira de patinatge artístic per Espanya després allunyar-se del món de la competició per quan finalitzi el proper europeu, havent guanyat 6 cites d'Europa consecutives. L'altra de bronze, va ser de Regino Hernández a la prova 'cross' de surf de neu.









Jocs del Mediterrani 2018

122 medalles van ser les que van aconseguir els espanyols a Tarragona on van ser campions, entre altres, el judoka Fran Garrigós, el jugador de bàdminton Pau Abián, el tirador Antonio Bailón, el gimnasta Rayderley Zapata, el regatista Joaquín Blanco, el boxejador Gabriel Escobar, la palista Teresa Portela, les judoques Julia Figueroa i Maria Bernabéu o la regatista Blanca Manchón.





Tampoc, sense oblidar-nos en aquests jocs de la nedadora catalana amb més medalles olímpiques per a Espanya a Rio 2016, Mireia Belmonte, que va guanyar dos ors i dues plates.





A l'aigua

El piragüisme contínua en bon nivell des de Rio 2016 ia un any i mig de Tòquio 2020. Carlos Garrote va liderar amb el seu or mundial a K-1 200, a més d'altres tres plates (Saül Craviotto-Cristian Toro a K-2 200 i els dos al costat de Marcus Walz i Rodrigo Germade en K-4 500, i Paco Cubelos-Peña en K-2 1000) i dos bronzes (el recordat de Javier Hernanz en K-1 5000 per la autodescalificación del noruec Vold i el de Cubelos- Peña, Rubén Millán i Pelayo Roza en K-4 1000).





A més, els palistes espanyols a Europa han seguit dominant amb Garrote guanyant en la seva disciplina i els títols de Craviotto-Toro a K-4 500, el subcampionat de Walz i Germade en K-2 500 i els bronzes de Sergio Vallejo-Adrián Siero ( C-2 1000), Cubelos-Peña i del K-4 1000 amb Aitor Gorrotxategi en lloc de Cubelos-Peña.





En modalitats de vela, Maria Perelló es va proclamar campiona del món d'Optimist mentre que la parella catalana d'Aina Cida i Anna Boada van aconseguir el bronze mundial en dos sense timoner, la primera medalla femenina en aquesta modalitat olímpica.





Ja a les piscines, la gimnasta Melania Rodríguez va ser subcampiona del món de doble mini-tramp en la modalitat de trampolí, mentre la nedadora catalana Jessica Vall es va penjar la medalla de plata en els 200 metres braça dels Europeus de Glasgow, a més del bronze europeu del català Joan Lluís Pons en els 400 estils.













Esports de contacte

L'esport femení espanyol va agregar una nova campiona del món a la seva llista, la talaverana Sandra Sánchez, or a Madrid en la modalitat de kata individual per aconseguir un doblet al costat del títol continental d'un Europeu on Laura Palacio va aconseguir el bronze en kumite +68.









El subcampionat mundial en kata de Damián Quintero, el seu or europeu i el bronze mundialista de Babacar Seck es van sumar a la llista dels títols d'aquest any per al karate espanyol.





A més, en taekwondo, Adrián Ros va guanyar també l'europeu de menys de 54 quilos, sumant-se als subcampionats en aquesta disciplina esportiva de Jesús Tortosa (-58kg) i el seu germà Daniel Ros (-87kg). En femení, Marta Calvo va aconseguir la plata mundial (-62kg) i Cecilia Castro va ser bronze en la categoria de menys de 73 quilograms.





També, en judo, Nikoloz Sherazadhisvili va donar a Espanya el seu primer or mundial masculí (-90 quilos), aconseguint també el bronze continental, mentre que el lluitador Taimurav Friev va conquerir un bronze en -80 quilos, el primer metall de la història en la lluita lliure masculina per a Espanya.





I ja en boxa, la madrilenya Joana Pastrana va fer història en proclamar-se aquest juny a campiona del món del pes mínim.





Tennis i Ciclisme

El manacorí Rafa Nadal ha aixecat per onzena ocasió la Copa dels Mosqueters del Roland Garros en un altre any marcat per les lesions i Garbiñe Muguruza, perdria a mitjans d'any la conquesta del número 1 del rànquing, també a causa de les lesions.













A sobre d'una bici, Alejandro Valverde s'ha proclamat campió del Mundial de Ciclisme.

Després de sis medalles, dues plates i 4 bronzes, ha conquistat el mallot de arc de Sant Martí als 38 anys d'edat.









A més, Jonathan Castroviejo es va proclamar subcampió continental de la contrarellotge.





atletisme

A l'Europeu a l'Aire Lliure de Berlín de l'estiu, la granadina María Pérez es va dur l'or en la modalitat de 20 quilòmetres marxa als seus 22 anys, el bronze de Julia Takacs en els primers 50 kms de la història i un altre tercer lloc per a la gallega Ana Peleteiro en el triple salt, penjant també el bronze mundial en pista coberta.





També a Berlín, els marxadors Álvaro Martín i Diego Carrera han aconseguit el doblet en els 20 quilòmetres marxa, mentre que Fernando Carro va ser plata en els 3.000 obstacles i Orlando Ortega, bronze en els 110 m tanques.





En triatló, el balear Mario Mola va encadenar el seu tercer títol mundial consecutiu, seguint el camí d el gallec Javier Gómez Noya, que va guanyar aquest any el Campionat del Món de IronMan 70.3.









Alguns dels molts altres esports en què hem triomfat aquest 2018

En bàdminton, Carolina Marín va aconseguir de nou ser campiona d'Europa, per quarta ocasió consecutiva a Huelva, a casa, a més de recuperar el mundial a l'estiu, convertint-se en la primera jugadora d'aquest esport a aconseguir l'or olímpic i 3 mundials.









En Trap (Fossat Olímpic) o tir amb escopeta, el madrileny Alberto Fernández ha estat campió del món i ja està classificat per als Jocs de Tòquio 2022.





En tir amb arc, la lleonesa Andrea Marcos va ser campiona d'Euripa en arc compost, mentre que a esquaix, el gallec Borja Golan guanyava el seu segon europeu i en esgrima, Carlos Llavador aconseguia el bronze mundial en la disciplina de floret.





Igualment, en halterofília, Lydia Valentín, ha estat campiona d'Europa i del Món en menys de 81 quilos en les categories d'arrancada i el total olímpic, a més d'aconseguir el bronze en dos temps, per aconseguir l'or mundial en les tres modalitats de menys de 75 quilos mesos més tard. També la corunyesa Irene Martínez va aconseguir el bronze europeu en arracanda de menys de 63 quilos.





El més probable és que quedin alguns èxits d'esportistes espanyols d'aquest 2018, femenins i masculins, que no estan retratats en aquesta peça. Tot i així, després de recopilar tots aquests èxits, és indubtable el fet que l'esport espanyol en 2018 ha brillat en moltes disciplines.