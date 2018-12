El discurs de Torra de Cap d'Any provoca les crítiques de líders polítics

El discurs de Cap d'Any del president de la Generalitat, Quim Torra, en què crida a "rebel·lar-se davant la injustícia i fer caure els murs de l'opressió" el 2019, quan se celebrarà el judici pel procés independentista, ha desencadenat les crítiques de líders polítics.









El president del PP, Pablo Casado, ha lamentat que el president de la Generalitat "crida a la revolta i arenga a la violència per consumar la secessió" en el seu discurs de cap d'any d'aquest diumenge.





En un apunt a Twitter, Casado ha considerat que l'independentisme està "descontrolat" i ha demanat que no quedi impune el que considera una nova amenaça de Torra. "A què espera Sánchez per posar ordre i preservar la unitat d'Espanya? 155 ja", ha afegit.









La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha considerat que el president català és "un perill públic al capdavant de la Generalitat" i "es ratifica en el desafiament separatista i insisteix en seguir amb el cop", segons ha dit en un apunt a Twitter.





Arrimadas ha afegit: "Ignora la majoria dels catalans i demana als seus que es" rebel·lin". Mentre Sánchez no reaccioni, tindrem un perill públic al capdavant de la Generalitat".





El líder del PSC, Miquel Iceta, ha considerat que el missatge de Cap d'Any que el president de la Generalitat ha dirigit als catalans està "ancorat en el 2017" i no permet avançar.









En un apunt a Twitter, Iceta ha considerat que el discurs de Torra "no es dirigeix al conjunt dels catalans i les catalanes". "És un discurs ancorat en l'any 2017 i no pensat per a l'any 2019. No permet avançar cap a una solució acordada. I per tot això no és un discurs útil per avançar", ha sostingut.





La líder de CatECP al Parlament, Jéssica Albiach, ha considerat que Torra "no genera confiança ni credibilitat" amb el seu missatge de cap d'any d'aquest diumenge.









En una entrevista a Ser Catalunya, ha assenyalat que sembla que Torra va rectificar la seva aposta per la via eslovena i va buscar tornar a un gran consens, "però alhora va parlar de revelar-se", ha lamentat.





Albiach ha dit que va ser un "discurs del silenci" perquè no va fer referència a les últimes vagues que ha viscut Catalunya, com la del 8 de març, ni tampoc va fer autocrítica, en la seva opinió.